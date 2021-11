Chissà perché quando si sente parlare del miglior vino del Mondo, subito si storce il naso pensando al prezzo. Eppure non sempre è così, perché i riconoscimenti possono andare anche a realtà che producono vino di qualità e a prezzi abbordabili. Per molti sembra incredibile eppure il miglior vino del Mondo si trova in Italia e a meno di 10 euro.

Un premio prestigioso e ambito

Ogni anno in America si tiene un premio prestigioso che riconosce in tutto il Mondo le migliori realtà vinicole. Parliamo dell’Annual Wine Star Awards, che quest’anno ha voluto premiare l’Italia con la cantina migliore del Mondo.

Premiare una cantina significa premiare tutto il lavoro che si svolge. Il modo di coltivare il terreno, la cura che si dà alle viti, i grappoli che si selezionano per farne vino e tutto il processo di vinificazione. Insomma si premia una cantina perché alla fine si è gustato anche il prodotto finale, cioè il vino.

Il vincitore del premio

Il premio per l’anno 2021 è andato alla produzione che si ottiene da soli 100 ettari di terreno. Ci troviamo in Piemonte, quasi ai confini con la Liguria. Vicino alle celebri terre del Monferrato e delle Langhe, troviamo i vigneti di Villa Sparina.

In questi ettari si coltivano le uve migliori per fare Barbera, un vitigno fiore all’occhiello della produzione piemontese. Troviamo anche il bianco e il rosé del Monferrato e il celebre Gavi dei Gavi. Quest’ultimo è un’eccellenza locale, che ha ricevuto la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG).

Tra le bottiglie della cantina possiamo trovare il Montej Rosso Barbera Monferrato DOC. È un vino fatto a prevalenza con uva Barbera della Villa Sparina. Viene fatta maturare in parte in botti d’acciaio e in parte in botti di rovere. Questo doppio passaggio è importante perché la Barbera è un vino molto conviviale e piacevole a bersi. Ha una beva immediata e spontanea, che lo fa apprezzare in tutto il Mondo. Ebbene l’acciaio mantiene questa immediatezza e le botti di rovere francese aggiungono un leggero aroma speziato, impreziosendo il bouquet. In questo modo avremo un vino Barbera che mantiene tutta la sua freschezza e, nello stesso tempo, che sa trasmettere quel giusto calore. Il tutto ad un prezzo al di sotto dei 10 euro.

Fra i bianchi di Villa Sparina abbiamo il Montej Bianco Monferrato DOC, realizzato con uve di Chardonnay e Sauvignon Blanc. Crescono prevalentemente su terreno calcareo per un vino che è spigliato e aromatico. Anch’esso come il precedente, sotto i 10 euro.

Una cantina che ha saputo coniugare passione per il vino e attenzione alla terra per un prodotto di qualità, ora riconosciuto in tutto il Mondo.

