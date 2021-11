Molte di noi che non sono troppo alte cercano ogni modo per apparire più longilinee. Da sempre si crede nel detto “altezza mezza bellezza”, per quanto negli anni si siano affermati modelli femminili non molto alti.

In effetti, una figura snella e slanciata tende a mettere in risalto le curve e i punti forti di qualsiasi fisicità. Per sembrare più alte e slanciate esistono molti trucchi, alcuni dolorosi altri più semplici da ottenere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A questo proposito, oggi spiegheremo perché, anche se sembra impossibile, non sono solo i tacchi ma queste acconciature ci fanno sembrare più alte e snelle.

Più alte senza dolori

Da sempre le donne hanno indossato i tacchi alti per slanciare le gambe e la figura. Si tratta di un metodo efficace che può donarci fino a 12 centimetri in più. Il tacco, inoltre, slancia la gamba e ci induce ad avere una postura dritta e imponente, che ci fa sembrare più alte ed eleganti.

Il tacco è sicuramente perfetto per serate eleganti e momenti formali, ma nella vita quotidiana, in cui dobbiamo correre e guidare, può essere una calzatura molto scomoda. Oltre a questo, i tacchi possono essere dannosi per la nostra colonna e non è opportuno indossarli a lungo.

Nella vita quotidiana sarebbe perfetto indossare tacchi medio bassi e scarpe molto comode per il benessere dei piedi: così dovremmo cercare altri metodi per sembrare più alte.

Possiamo sicuramente scegliere abiti aderenti e affusolati che ci slancino ed evitare abiti larghi ed insaccati che taglino la figura e la accorcino.

In pochi, però, sanno che anche i nostri capelli possono farci sembrare più alte, ecco come.

Sembra impossibile, non sono solo i tacchi ma queste acconciature ci fanno sembrare più alte e snelle

Se vogliamo apparire più alte, dobbiamo sapere che la lunghezza di capelli da preferire è quella corta e media. I capelli lunghi possono dare l’illusione che si sia più basse e “corte”. I tagli corti, invece, spostano l’attenzione dell’occhio sulla parte alta del corpo e creano l’illusione che si sia più lunghe.

Se giustamente non siamo disponibili a tagliare i capelli dobbiamo sapere che anche delle acconciature possono concederci lo stesso effetto. Dovremmo semplicemente scegliere delle pettinature che sollevano la chioma verso l’alto e lasciano la nuca scoperta.

Possiamo optare per un semplice uno chignon oppure per un elegantissimo e comodo french twist e l’effetto è assicurato. In pochi minuti possiamo ottenere un’acconciatura elegante e raffinata e sembrare più alte.

Approfondimento

Un altro metodo geniale per slanciare la figura e sembrare molto più alte è indossare questo modello di pantaloni: oltre ad essere comodi sono anche caldissimi.