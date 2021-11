Il vecchio detto recitava “altezza mezza bellezza” e dimostra un pregiudizio ancora diffuso nella cultura popolare, secondo cui l’altezza è una dote apprezzata. Per questo motivo molte donne amano molto indossare tacchi e zeppe per sembrare più alte e slanciate.

In realtà, negli ultimi anni pare che ci sia stata un’inversione di tendenza e le donne basse sono molto apprezzate. Basti pensare ad attrici famose come Salma Hayek e cantanti come Shakira, più basse di un metro e sessanta eppure considerate dei sex symbol.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’importante è sapersi vestire bene in modo da slanciare la figura e esaltare la postura: non servono i tacchi per apparire più alte e magre ma questi caldissimi pantaloni alla moda.

Un modello che ritorna dal passato

Se vogliamo valorizzare le nostre forme, dobbiamo sempre sapere i giusti trucchi. Dobbiamo conoscere la forma del nostro fisico, in modo da evitare i modelli che non valorizzano i nostri punti di forza.

Molto importante, poi, è usare le taglie giuste, per evitare effetti spiacevoli. Se indossiamo taglie troppo striminzite, sembreremo più corpulente di quello che siamo; mentre se indosseremo abiti larghi e informi, non valorizzeremo le nostre curve.

Uno dei capi perfetti per slanciare le gambe e sembrare più alte e snelle sono di certo i pantaloni. Dovremo certamente evitare i modelli di pantalone a vita bassa, perché accorciano, o quelli larghi sulle cosce e stretti alle caviglia.

Il modello perfetto per l’inverno arriva dal passato, sia nel materiale che nel taglio.

Non servono i tacchi per apparire più alte e magre ma questi caldissimi pantaloni alla moda

I pantaloni perfetti sono di certo quelli in velluto a zampa di elefante, che andavano di gran moda negli anni ’70.

Questo modello è perfetto per la sua forma stretta sulle cosce e larga alle caviglie, perché è in grado di slanciare le gambe e la figura. La vita alta disegna un bel sedere e ci permette una grande comodità.

Il velluto, poi, è una stoffa comodissima e caldissima d’inverno, perfetta sia con outfit casual che formali. Perfetti con una scarpa più fine o con gli anfibi sono estremamente versatili.

Le linee verticali del velluto, poi, creano l’illusione di un’altezza più importante e contribuiscono a slanciare ulteriormente la figura.

Questi pantaloni quest’anno stanno impazzando, moltissimi marchi li hanno proposti nella collezione, ma noi suggeriamo di andare nei negozi dell’usato a cercare i modelli vintage.

Approfondimento

Se al posto dei pantaloni scegliamo di indossare una gonna invernale, non possono mancare queste calze sensuali, un oggetto di culto senza tempo.