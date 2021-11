In questi giorni non si fa altro che parlare del Black Friday. Ormai, molti siti e punti vendita giocano d’anticipo e, anziché attendere il tanto atteso e famigerato “venerdì nero”, promuovono i loro prodotti con super sconti e mega offerte già qualche giorno prima. Il Black Friday rappresenta un’occasione davvero ghiotta. E anche chi è meno portato per lo shopping, si fa tentare.

Fino a qualche anno fa, per fare ottimi affari si attendevano con ansia i saldi di fine stagione. Oggi abbiamo anche il Black Friday, senza dimenticare il Cyber Monday. Insomma, oggigiorno, le occasioni per risparmiare sono pressoché infinite. Infatti, stiamo per svelare un’altra strepitosa opportunità per dare nuova veste alla nostra casa.

Non solo Black Friday, rinnoviamo l’arredamento di casa a bassissimo costo fino al 5 dicembre

IKEA, la notissima azienda svedese, ha pensato al cosiddetto Green Friday. Un’iniziativa che permette ai clienti di risparmiare e che, al tempo stesso, strizza l’occhio alla sostenibilità dell’ambiente e alla salute del Pianeta in cui viviamo.

I clienti possono riconsegnare i loro mobili usati IKEA e farne convertire il valore in un credito da poter utilizzare per i nuovi acquisti.

Come funziona il Green Friday di IKEA

Una volta deciso quali siano i mobili di cui vogliamo sbarazzarci, basterà collegarsi al sito dell’azienda, nell’apposita sezione “buy-back-resell”. Tramite una serie di semplici ed intuitivi passaggi guidati, andremo ad inserire tutte le informazioni relative all’arredo da consegnare.

Dovremo inoltre specificare il punto vendita di riferimento ed il giorno della effettiva riconsegna fisica dei mobili.

Al termine del processo, il sistema ci darà un’indicazione di massima dell’importo valutato.

Tutti possono aderire all’iniziativa, ma è fortemente consigliato avere la tessera IKEA perché i soci beneficeranno di una supervalutazione del loro usato. Richiedere la tessera fedeltà è facile ed assolutamente gratuito.

Cosa accade all’atto della riconsegna

Il giorno prestabilito e nel punto vendita designato, il personale addetto effettuerà una valutazione fisica per stabilire il valore preciso dell’usato.

A questo punto, il cliente riceverà una “tessera sconti” sulla quale viene caricato il credito da utilizzare per i nuovi acquisti, da effettuare entro 24 mesi dal momento della emissione.

Informazioni utili e molto importanti

Abbiamo quindi scoperto che Non solo Black Friday, rinnoviamo l’arredamento di casa a bassissimo costo fino al 5 dicembre.

L’iniziativa del colosso svedese partirà il prossimo 22 novembre e terminerà il 5 dicembre 2021. Il ritiro dei mobili potrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2022.

I mobili da far rientrare dovranno essere:

in ottimo stato;

senza graffi né alcun altro tipo di segno di usura;

montati correttamente;

integri e completi di ogni parte e componente;

puliti.

Non rientrano nella valutazione materassi, biancheria e piani di lavoro. In pratica, tutto quanto è soggetto a usura.

