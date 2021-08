Noi italiani pensiamo di vivere nel Paese più bello del Mondo. Certo, la nostra convinzione nasce dal fatto che in ogni regione italiana la bellezza è costante ed evidente. Abbiamo una cultura di almeno due millenni, delle tipicità locali che cambiano ogni pochi chilometri e tantissimi dialetti. Dicevano gli storici dell’arte che la nostra bellezza consiste proprio nella nostra diversità. Da Nord a Sud l’osservatore distratto dubiterebbe di trovarsi nello stesso Paese.

Tuttavia, noi sappiamo bene che guardando un po’ più in profondità notiamo un filo rosso che ci lega per sempre. Gli stranieri ci amano e ci odiano. Ad esempio, secondo la Guida Michelin non è l’Italia il Paese dove si mangia meglio al Mondo. Inoltre, recentemente un grande giornale di lingua inglese (Indipendent) ha pubblicato la lista delle città più belle della Terra. E sembra impossibile ma tra le 3 città più belle del Mondo nessuna è italiana.

La classifica

L’analisi degli inglesi riguarda molti aspetti. In primo luogo, il giudizio di chi quelle città le visita davvero. Parliamo infatti dei semplici turisti, che in quell’occasione hanno rivestito i panni di giudici. Forse ce lo dimentichiamo troppo spesso, ma il giudizio di chi vuole venire a conoscerci è fondamentale. Se in Italia la nostra bellezza è manifesta, a volte il nostro comportamento non è così esemplare.

Infatti, spesso gli stranieri in Italia sottolineano l’alto grado di sporcizia che circonda le nostre strade e le nostre piazze e un ulteriore elemento. Pare, inoltre, che pochissimi italiani riescano a parlare correttamente una lingua straniera. In questo modo, il turista internazionale non riesce a comunicare bene le sue intenzioni e i suoi desideri.

Per l’Indipendent, al primo posto per bellezza mondiale troviamo Parigi. Capitale francese, è un centro europeo e mondiale di arte, cultura, finanza e letteratura. I romantici direbbero che è anche la città dell’amore, ma non è per questo che sta sul podio. I servizi sono eccellenti, così come la pulizia della città.

Segue la grande mela, New York, che in molti definiscono ancora la capitale del mondo libero. Al terzo posto troviamo Londra. Ciò che si apprezza nella capitale inglese è la commistione di elementi del passato con la modernità.

E noi italiani? Ebbene, dobbiamo accontentarci di un quarto posto con Venezia. Seguirebbe poi Roma in decima posizione, motivo per migliorare e migliorarci profondamente.

