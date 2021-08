Dopo Ferragosto e in generale dopo le vacanze tutti abbiamo bisogno di un periodo di detox. In vacanza è difficile continuare a seguire una dieta equilibrata e sicuramente il pranzo di Ferragosto ci ha dato la mazzata finale. Gonfiore addominale, stitichezza, senso di affaticamento e pesantezza generale sono solo alcuni dei sintomi con cui abbiamo a che fare dopo gli sgarri delle vacanze.

È per questo che dopo Ferragosto siamo tutti alla ricerca di soluzioni disintossicanti e purificanti per il nostro organismo. Ma pochi sanno che bastano due comunissimi ingredienti per aiutare a ripulire e purificare l’intestino in pochissimo tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È bene precisare che nessuna delle soluzioni che troveremo farà miracoli. Per ritornare in forma è necessario tornare ad uno stile di vita salutare e attivo e cambiare alimentazione, scegliendo alimenti leggeri e sani. Ma fortunatamente ci sono alcuni alimenti in particolare che sono in grado di accelerare il processo di disintossicazione del nostro organismo. Andiamo a vedere come.

Bastano due comunissimi ingredienti per aiutare a ripulire e purificare l’intestino in pochissimo tempo

L’intestino è un organo delicatissimo e molto importante, considerato ormai da tanto tempo come il nostro secondo cervello. È dunque fondamentale mantenerlo in salute e aiutare a purificarlo con alcuni semplici trucchetti.

Uno di questi è quello di assumere ogni giorno kefir e semi di lino per tre settimane. Il risultato sarà sorprendente! I semi di lino hanno proprietà incredibili nell’aiutare a ristabilire la corretta funzione intestinale. Il kefir invece è un prodotto derivato dal latte e alcuni batteri buoni che ha gli conferiscono un sapore e consistenza simile allo yogurt. Si trova in commercio ormai facilmente in tantissimi negozi biologici.

Questi due ingredienti uniti insieme possono aiutare il nostro organismo ad eliminare le tossine accumulate durante le vacanze. Inoltre, con questo metodo si possono migliorare problemi di stitichezza o di colite e soprattutto si può favorire l’assorbimento dei nutrienti da parte del nostro organismo.

Bevanda detox con kefir e semi di lino: come si prepara

Preparare questo alimento disintossicante è semplicissimo. Basterà mescolare il kefir con la farina di semi di lino. Se non si trova la farina di semi di lino si possono anche utilizzare i semi di lino tritati e ridotti in polvere. Per un risultato ottimale le dosi sono queste:

prima settimana: un cucchiaio di farina di semi di lino e 100 ml di kefir;

seconda settimana: due cucchiai di farina di semi di lino e 100 ml di kefir;

terza settimana: tre cucchiai di farina di semi di lino e 100 ml di kefir.

Soprattutto durante la terza settimana il composto potrebbe avere un gusto poco piacevole. In questi casi possiamo condirlo con della frutta fresca e del miele per renderlo più gustoso. In sole tre settimane avremo degli effetti benefici immediatamente visibili sul nostro intestino.