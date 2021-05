Quando arriva maggio noi italiani pensiamo soprattutto ad una cosa. Certo, la primavera, i fiori, gli odori e i colori che non vedevamo da tempo ci rendono già felici. Soprattutto dopo mesi e mesi di privazioni, paure, limitazioni agli spostamenti e in definitiva l’incubo del del Covid 19.

In particolare, noi italiani, a maggio, cominciamo a pensare alle vacanze, a quella o a quelle giornate di relax e di bellezza. Una cena al ristorante, una visita al museo, un pomeriggio in spiaggia a rilassarci e a leggere il nostro libro preferito. Grazie al pass dato dal vaccino o ad un tampone negativo, ad oggi si presuppone che per l’estate si potrà di nuovo viaggiare. Quantomeno viaggiare per la nostra bellissima Europa.

E oggi, Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo proprio parlare di una meravigliosa meta, poco conosciuta, che dovremmo sicuramente visitare al più presto. Infatti, il mare blu cristallino si fonde con questa città meravigliosa e coloratissima se andiamo in vacanza qui.

Marbella

Facciamo chiarezza. In questo articolo che possiamo consultare qui, abbiamo parlato di una destinazione che tutti gli italiani stavano già scegliendo per le vacanze estive del 2021. Oggi la realtà si sta evolvendo anche in un’altra direzione, e per questo vogliamo parlare di Marbella. Cittadina dell’Andalusia, è il posto perfetto per chi vuole unire la vacanza al mare con la cultura e la gastronomia.

Facilissima da raggiungere dai principali aeroporti italiani, conta più di centomila abitanti. Marbella si adagia sul Mar Mediterraneo e nasce tra altre due realtà importantissime per la nostra storia, anche recente: Malaga e Gibilterra. Se vogliamo, poi, incontrare dei “vip”, Marbella è il posto davvero giusto.

La si compara spesso con Saint Tropez, ma costa almeno la metà. Il mare blu cristallino si fonde con questa città meravigliosa e coloratissima se andiamo in vacanza qui, proprio perché i suoi colori sono perfetti insieme. La parte antica della città conserva ancora un’impronta della dominazione araba, con tutto il dedalo di vie che porta alle chiese.