In alcune occasioni, come una cena elegante, è sempre piacevole riuscire a fare una bella figura. In questi casi l’obiettivo principale è quello di stupire i propri ospiti con piatti eleganti e ricercati. Per preparare dei piatti degni di un ristorante stellato non bisogna necessariamente essere degli chef talentuosi. In alcuni casi, infatti, bastano pochi ingredienti usati con perizia per ottenere dei piatti perfetti.

Questo è il caso delle uova alla Rossini. Questo piatto prende il nome dal celebre compositore che coltivava, tra le altre cose, anche un’incredibile passione per la cucina. Per questo motivo, ancora oggi, molti piatti, ricette ed anche un cocktail, portano il suo nome. La maggior parte di questi piatti hanno in comune una certa eleganza ed una ricercatezza negli ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di un piatto poco conosciuto e facile da cucinare, perfetto per le grandi occasioni. Se si vuol fare un figurone, questa è la scelta giusta!

Ingredienti

Pasta sfoglia stesa 500g;

besciamella 150 ml;

patè di foie gras 30 g;

4 Uova;

Grana grattugiato q.b.;

sale fino q.b.

Sebbene la ricetta originale preveda il paté di foie gras, è possibile utilizzare anche un altro paté se preferito. Per una ricetta vegetariana una buona idea potrebbe essere il paté di olive. Un’ulteriore variante prevede invece l’utilizzo dei fegatini di pollo.

Ecco un piatto poco conosciuto e facile da cucinare perfetto per le grandi occasioni

Innanzitutto, bisogna creare dei dischi di pasta sfoglia. Utilizzando un coppapasta bisogna creare 4 dischi da 8cm di diametro e 4 dischi da 10 cm.

Successivamente, bisogna separare i tuorli delle uova dagli albumi. Dopo aver scaldato la besciamella, bisogna prendere i dischi più piccoli e condirli al centro con un cucchiaio di besciamella ed un cucchiaino di paté.

Adesso, creando una sorta di piccola conca nella besciamella, bisogna adagiare delicatamente un tuorlo d’uovo in ogni disco. Sopra il tuorlo bisogna poi aggiungere qualche ulteriore goccia di besciamella e di paté con una spolveratina di Grana ed un pizzico di sale.

I dischi così conditi dovranno poi essere ricoperti dai dischi di diametro maggiore, assicurandosi di sigillare bene i bordi. Dopo una spennellata di albume sulla sfoglia, non resta che infornare a 160°, finché le uova non raggiungono la doratura desiderata.

Basteranno appena 10 minuti e questa prelibatezza sarà pronta per essere gustata. Il successo è assicurato!

Approfondimento

Per delle uova all’occhio di bue perfette ecco tutti i trucchi da seguire.