La pulizia della casa e degli ambienti in cui viviamo è una parte importante della nostra vita. L’abbiamo riscoperto proprio in questi 2 anni in cui abbiamo speso cifre notevoli per igienizzanti e disinfettanti. Forse è stato anche un bene ricordare quanto siamo esposti a smog, polvere e sporco di ogni genere. In una società che rilascia ogni giorno nell’ambiente miliardi di veleni vari. Quando si parla di collettività e abitudini mondiali non potevano non spuntare gli americani coi loro sondaggi. Proprio secondo un recente studio USA, oltre la metà delle persone a cui è stato posto questo sondaggio sull’igiene, non tollera che questa superficie sia sporca. A tal punto da farsi venire il mal di fegato. Sembra impossibile ma stress e ansia potrebbero davvero manifestarsi. Cerchiamo di capire quale sia la superficie incriminata e perché ci faccia così arrabbiare.

Il 70% degli intervistati potrebbe diventare irascibile se non è pulita

Spesso si può attribuire lo sporco di questa superficie, e stiamo parlando dei pavimenti, a fattori quali gli amici a 4 zampe, o i bambini. Sta di fatto che sembra che alcune aree siano fonte di milioni di batteri, specialmente se stiamo parlando della cucina e del bagno. Come ricorda sempre anche l’OMS, il pavimento è l’habitat naturale preferito dei microbi. Sembra addirittura che i batteri siano superiori a quelli che si possono trovare sulla tavoletta del wc o sulle maniglie delle porte. Per non parlare poi se abbiamo degli accessi da e per la cantina, il garage o il giardino. La pulizia del pavimento sarebbe una vera e propria crociata, almeno per gli americani.

Sembra impossibile ma stress e ansia colpirebbero 7 persone su 10 per queste pulizie della casa e per questi errori che commettiamo tutti i giorni

Se quindi la pulizia del pavimento è una vera e propria missione, non è detto che tutte le famiglie debbano pulirlo con le stesse tempistiche. I più attenti, che hanno l’abitudine di togliere le scarpe in entrata, mettere pantofole sempre pulite, potrebbero lavare meno spesso. Chi invece, come dicevamo ha animali o bambini, soprattutto in tenera età dovrebbe ricorrere alla pulizia anche giornaliera, facendo attenzione a non incorrere in due grossi errori:

lavare prima di aver pulito le superfici alte;

non cambiare l’acqua dopo il primo lavaggio.

Attenzione che riutilizzare la stessa acqua e lo stesso mocio potrebbe voler dire rimettere i germi sulla superficie. Con relativa arrabbiatura e stress alle stelle per tempo e soldi gettati. Ecco perché dovremmo anche sempre ricordarci di aspirare prima di lavare. Cosa che alle volte noi maschietti invece tralasciamo nell’impeto di aiutare e renderci utili.

