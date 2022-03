Nonostante il forte rialzo della seduta di ieri, la situazione sui mercati azionari rimane incerta. Tuttavia qualche timido segnale suggerisce che lo scenario potrebbe essere in evoluzione positiva. Scopriamo cosa guardare nelle prossime sedute per capire se in Borsa, e a Piazza Affari, i mercati potrebbero proseguire la corsa al rialzo.

Il quadro economico-politico mondiale rimane incerto. Molte situazioni in essere possono destabilizzare la ripresa economica dell’Europa e degli USA. La guerra è forse in questo momento il fattore più preoccupante. Ieri sono state messe in campo ulteriori sanzioni verso la Russia. Il Paese rischia il default se non pagherà 117 milioni di cedole scadute di bond governativi.

In Cina il nuovo lockdown per 17 milioni di cinesi fa temere che il Covid-19 possa nuovamente allargarsi e portare altre restrizioni. Questo scenario impatterebbe significativamente sulla crescita dell’economia cinese.

Oltre a guerra e Covid come se non bastasse c’è anche l’inflazione. Prima la pandemia poi la guerra, hanno mandato alle stelle i prezzi di alcune materie prime. La FED per arginare l’inflazione ha aumentato i tassi d’interesse per la prima volta in 3 anni. Questo, secondo gli analisti, sarà solo il primo di numerosi aumenti, durante l’anno.

In Borsa attenzione a questi segnali e a Piazza Affari occhio a questo titolo ieri volato del 14%

Ieri gli operatori hanno preferito non vedere questi problemi e hanno comprato a piene mani. Alla fine della seduta i principali listini europei hanno avuto rialzi tra il 3,5% e il 4%. Piazza Affari ha chiuso con un guadagno del 3,3%. L’indice Ftse Mib ha chiuso a 24.284 punti. La chiusura oltre i 24.000 punti potrebbe essere il segnale che il ribasso delle scorse settimane si sta trasformando in nuova fase rialzista.

Ieri i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari, hanno aperto un gap che nell’arco della giornata non è stato chiuso. Questo gap potrebbe venire chiuso nella seduta di oggi. I prezzi potrebbero scendere fino a 23.500 punti per poi rimbalzare e chiudere la seduta in area 24.700 punti.

Tuttavia c’è anche la possibilità che i prezzi possano scendere anche sotto la soglia dei 23.500 punti, in questo caso il calo potrebbe portare il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) fino in area 23.000 punti.

In Borsa attenzione a Itway che ieri è stata tra le azioni che hanno maggiormente guadagnato a Piazza Affari. L’azione ha guadagnato quasi il 14%. Dopo una lunga fase ribassista iniziata ad agosto dello scorso anno, il titolo nelle ultime giornate ha messo realizzato due importanti strappi rialzisti. Potrebbe essere il segnale dell’inversione di trend. La chiusura dei prezzi oltre 1,61 euro spingerebbe il titolo verso il primo target in area 2,0 euro. Al ribasso una discesa dei prezzi sotto 1,28 euro, confermerebbe il trend ribassista degli ultimi mesi.

