“Nessun segreto, ma dieta sana, sport e vita all’aria aperta”. Lo diceva più volte nelle sue interviste un’icona del cinema come Sean Connery. L’attore scozzese passato alla storia come interprete di 007 e che poi riuscì a fare una carriera strepitosa, culminata con l’Oscar come miglior attore protagonista. Sean Connery ci ha lasciato un paio di anni fa in quello che era diventato, beato lui, il suo ritiro dorato, ossia le Bahamas. Uno dei primi sex symbol del cinema, lontano dallo stereotipo del muscoloso palestrato, con una bellezza che affascinava milioni di donne. La sua cura per il corpo e la mente l’ha portato fino ai 90 anni, addormentandosi per sempre nel sonno. Proprio ripercorrendo la sua carriera, vediamo quali suggerimenti potremmo dare ai nostri Lettori per eliminare le maniglie dell’amore partendo dalla tavola.

Attenzione alle diete estreme

Prima cosa da fare è non cercare di dimagrire con le diete estreme. Una settimana di minestrone, guardando gli altri mangiare è una tortura e non una dieta. Se decidiamo di iniziare un percorso di dimagrimento, affidiamoci a un esperto. Se non abbiamo tempo e denaro, cerchiamo la via intelligente. Occhio alle bufale che promettono fisici statuari in poche settimane. Il dimagrimento passa sì dal sacrificio, ma non dagli eccessi. Il minestrone può andare bene, ma abbinato a proteine magre e pasta integrale. Giusto per fare un esempio.

Come potremmo eliminare le maniglie dell’amore anche a tavola con 3 suggerimenti semplici e 1 rinuncia per evitare grassi in eccesso

“Una mela al giorno leva il medico di torno”, ma, come per il minestrone, non è l’unica via per dimagrire. Bene usarla come spuntino, ma non dimentichiamoci il resto della frutta. Soprattutto adesso che si apre la stagione e arrivano sulla nostra tavola decine di qualità dolci e benefiche. Non tutti i frutti hanno gli stessi nutrienti e dovremmo alternarli, come ricordano gli esperti e non mangiare solo mele con la buccia per dimagrire.

Bere tanto ed eliminare il cibo spazzatura

Come potremmo eliminare le maniglie dell’amore ricordandoci anche di bere tanto per rimanere idratati e favorire le attività di fegato, reni e metabolismo. Il famoso litro e mezzo di acqua al giorno che potrebbe essere integrato con delle tisane benefiche o dei concentrati naturali di frutta.

Infine, la rinuncia, almeno per un periodo al cibo spazzatura. Dagli hamburger agli hot dog con le salse. Dalle merendine alle patatine, cerchiamo di eliminare per un po’ questi alimenti. Molta dell’adipe che si colloca sui fianchi sarebbe proprio riconducibile a questo tipo di cibo. Che, oltretutto sarebbe alleato dei trigliceridi alti e del colesterolo fuori misura.

