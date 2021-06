In estate tutti vorrebbero uscire di casa e andare a fare due passi. Vorrebbero fare aperitivi, picnic, ed insomma godersi l’aria aperta. Questa è sicuramente una buona idea che anche lo Staff di ProiezionidiBorsa ha sempre supportato. In particolare qualche settimana fa abbiamo indicato come i picnic siano davvero un passatempo perfetto per passare un momento in compagnia e spendere poco.

Tuttavia non sottovalutiamo i problemi di salute che possono derivare dal caldo eccessivo. In particolare sono i colpi di calore a preoccupare molti di noi. Per poterci tutelare bene dobbiamo quindi prendere le precauzioni giuste. Una delle prime cose che dovremmo considerare è la nostra dieta, che deve garantirci le sostanze giuste per far fronte al caldo. Per restare freschi ed evitare colpi di calore proviamo questi straordinari cibi estivi.

Ecco che cosa mangiare

Partiamo con una precisazione importante. La dieta che seguiamo deve comunque accompagnarsi ad altre precauzioni fondamentali. Ad esempio dobbiamo evitare di uscire nelle ore più calde e dobbiamo bere molta acqua. Per indicazioni precise su questi temi rimandiamo alle linee guida del Ministero della Salute.

I cibi che dobbiamo prediligere sono quelli ad alto contenuto di liquidi, e che contengono sostanze che ci proteggono. Pensiamo ad esempio al melone, che non solo ci rinfresca ma contiene anche vitamine A e C. Inoltre contiene potassio, sostanza che ha effetti positivi sulla pressione del sangue.

Molti leggendo questo articolo avranno pensato alle angurie, ed infatti anche queste sono perfette. Contengono vitamine e sono rinfrescanti, proprio come il melone. Consigliamo anche le pesche, che hanno effetti simili ed in più sono disintossicanti.

In generale comunque evitiamo i cibi troppo pesanti, come la carne molto grassa o i fritti. Preferiamo quindi una dieta leggera, soprattutto a pranzo quando la temperatura è più alta. Seguiamo questi consigli e saremo molto più tutelati.