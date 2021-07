Siamo tutti in trepidazione per il momento in cui potremo andare in vacanza. Soprattutto chi vive in città vuole lasciare l’afa ed il cemento per qualche località molto più amena.

Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare utili indicazioni in questo senso. Ad esempio, recentemente abbiamo indicato delle mete davvero grandiose della Sicilia, che sono anche state scelte come set per un bellissimo film. Oggi, invece, ci spostiamo un po’ fuori dall’Italia, e precisamente in Croazia. Vedremo due spiagge poco conosciute dagli italiani che ci regaleranno momenti indimenticabili. Vedremo mare cristallino e sabbia finissima in queste meravigliose località vicine all’Italia.

Spiaggia di Banje

La prima spiaggia di cui parliamo si trova in una splendida città che molti conoscono, ovvero Ragusa. Se vogliamo stare un po’ in spiaggia tra un giro in centro e l’altro, allora Banje fa per noi. Questa spiaggia si trova in una location molto particolare, che permette di godere di mare bellissimo, ma, allo stesso tempo, garantisce una spettacolare vista nel centro storico. La spiaggia è un po’ piccola, quindi se ci andiamo in alta stagione potremmo trovare pochi posti liberi.

Zlatni Rat

La seconda spiaggia si trova nella parte sud dell’isola di Brac, che è al largo di Spalato. Brac è considerata una delle migliori isole croate ed il motivo è chiaro una volta che si vede questa spiaggia. Zlatni Rat è spesso chiamata il “Corno d’oro”, per la sua forma che si estende nel mare. Qui la sabbia è bianchissima ed il mare è quello, splendido, a cui ci abitua la Croazia. Se vogliamo visitarla, consigliamo di prendere un albergo a Bol, la cittadina più vicina e dalla quale si riesce a raggiungere a piedi la spiaggia. Troveremo ad attenderci un’oasi di pace.

Insomma, troviamo mare cristallino e sabbia finissima in queste meravigliose località vicine all’Italia. A volte non bisogna andare lontano per un’esperienza unica.