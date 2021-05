Le banane sono frutti dolcissimi molto amati da tutti, grandi e piccoli. Uno dei fattori che ha contribuito alla diffusione di questo frutto è la grande facilità con cui si può mangiare.

Non necessita di un coltello per essere sbucciato né di tovaglioli per non sporcarsi. Ricche di potassio, vitamine e fibre sono in grado di apportare numerosi benefici al nostro organismo.

Inoltre, come gli appassionati di piante sapranno, sono ottime per dare vita a dei veri e propri concimi naturali.

Purtroppo, non è raro che dopo l’acquisto le banane diventino nere in poco tempo. Esistono, però alcuni trucchi per evitarne l’annerimento precoce.

Sembra impossibile ma pochi fanno attenzione a questi importanti dettagli quando comprano le banane al supermercato

La conservazione delle banane comincia da una corretta scelta al supermercato. Solitamente si comprano in base alla maturazione tenendo solamente conto del sapore. Alcuni le preferiscono meno mature altri le preferiscono molto dolci e mature.

Tuttavia, invece di scegliere il grado di maturazione in base al gusto sarebbe preferibile basarsi sull’utilizzo che se ne farà.

Una famiglia numerosa, infatti, le consumerà velocemente e, per questo motivo, si potranno scegliere frutti più maturi. In caso contrario sarebbe preferibile optare per quelle tendenti al verde, la maturazione sarà più lenta e si potranno consumare tranquillamente.

Inoltre, a seconda della maturazione apporteranno all’organismo diversi benefici. Nel caso in cui si cerchino banane meno caloriche o in caso di problemi di zuccheri nel sangue sarebbe preferibile scegliere quelle meno mature. Saranno meno dolci ma avranno anche un indice glicemico inferiore e sazieranno più velocemente.

Se si vogliono banane più dolci e facili da digerire bisognerà scegliere quelle con un grado di maturazione superiore. Quando la banana comincerà ad avere zone marroni andrà scelta se si vuole qualcosa di digeribile senza problemi ma non se si è a dieta.

Le banane marroni, invece, saranno molto mature e facilmente digeribili e conterrà una grande quantità di zuccheri. Per approfondire benefici e controindicazioni di questo frutto si consiglia questa lettura. Ecco perché sembra impossibile ma pochi fanno attenzione a questi importanti dettagli quando comprano le banane al supermercato.

Come conservarle

Una volta capito come scegliere le banane al supermercato sarà importante imparare a conservarle correttamente. Mentre si trasportano verso casa sarà importante cercare di non schiacciarle con altri prodotti.

Appena portate a casa bisognerà rimuoverle dalla confezione con la pellicola di plastica dal momento che porterebbe i frutti a marcire prematuramente.

Alcuni potrebbero essere tentati di infilare le banane in frigorifero, niente di più sbagliato. Infatti le banane tenute in frigorifero a temperature inferiori ai tredici gradi andranno incontro ad un annerimento. Le banane mature andranno conservate a temperatura ambiente e non bisognerà distruggere il casco. Staccare le banane solamente al momento della consumazione.

Inoltre, le banane dovrebbero sempre essere tenute lontane dalla luce solare diretta.

Il modo migliore per conservarle, inoltre, è quello di appenderle. Infatti, appendere le banane ad un gancio permetterà loro di ricevere la giusta quantità di ossigeno.

Nel caso di banane annerite, poi, sarà possibile utilizzarle in molte ricette come il gelato alla banana.