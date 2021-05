Nessuno ci pensa, ma tra 3 mesi (93 giorni, per la precisione) sarà Ferragosto. A prescindere da come lo passeremo, oggi per alcuni risparmiatori si presenta un bivio. E cioè chi ha 50.000 euro sul conto corrente può decidere se regalarsi a Ferragosto il più bel mare d’Italia o perdere 100 euro in soli 3 mesi. Vediamo di capirne di più.

Quanto costano 50.000 euro sul conto corrente in tre mesi?

Partiamo analizzando quanto costano i soldi sul c/c. Chiunque pensa essi siano “gratis” e sicuri si sbaglia, almeno in merito al primo punto.

Ci sono infatti costi di tenuta conto, bollo di Stato e (soprattutto!) inflazione che pesano come macigni. Facciamo dei calcoli.

Ipotizziamo che il costo medio annuo di un c/c sia pari a circa 60 euro. Impostando una proporzione matematica (ossia: 60 : 365 = X : 93) possiamo imputare all’incirca in 15,30 euro i soli costi di tenuta c/c. Possiamo procedere allo stesso modo per l’imposta di bollo e otteniamo altri 8,70 euro di uscite.

Infine il peggiore dei costi, l’inflazione. Stimandola pari allo 0,6% annua, in questo caso abbiamo un costo in termini di perdita di potere d’acquisto pari a circa 76,50 euro.

A questo punto sommiamo le tre voci di spesa (due effettive e una in termini di potere d’acquisto). Quindi: euro (15,30 + 8,70 + 76,50) = 100,50 euro in 93 giorni circa.

A volte basta 1 click per invertire certi trend perdenti

Ora spieghiamo perché chi ha 50.000 euro sul conto corrente può decidere se regalarsi a Ferragosto il più bel mare d’Italia o perdere 100 euro in soli 3 mesi.

Considerato che il periodo di tempo preso in esame è assai stretto (sono soli 3 mesi), non sarebbe male l’idea del ricorso al conto deposito (CD). Del resto questi prodotti danno il meglio di sé proprio nel piccolo-breve periodo.

Al riguardo, in quest’articolo abbiamo illustrato qual è in assoluto il miglior CD per il piccolo risparmiatore.

Abbiamo fatto una rapida ricerca sul web e scoperto un intermediario finanziario che addirittura riconosce l’1% lordo annuo su un CD libero. Quindi al termine dei 3 mesi avremmo 125 euro lordi (all’incirca 92 netti) oltre all’accredito dei nostri soldi investiti inizialmente.

In pratica a Ferragosto potremmo decidere se restare a casa e quindi impiegare questo guadagno per coprire le 3 perdite di cui sopra. Oppure scegliere una delle più belle spiagge d’Italia e pagarci un’intera giornata al mare. Sarebbe il giusto premio e la giusta riconoscenza a una piccola, grande decisione assunta oggi!

Nulla da eccepire: chi ha 50.000 euro sul conto corrente può decidere se regalarsi a Ferragosto il più bel mare d’Italia o perdere 100 euro in soli 3 mesi. Infine nell’articolo di cui qui il link illustriamo come arrivare a guadagnare in alcuni casi particolari addirittura fino al 3%, sempre con il CD.