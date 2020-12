Le banane sono sempre salutari? Tra benefici e controindicazioni

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le banane sono uno dei frutti più amati, anche dai bambini, per via del loro sapore dolcissimo. Si tratta di un frutto tipico dei paesi tropicali che, grazie all’importazione, è reperibile tutto l’anno in qualsiasi zona del mondo.

È un frutto che apporta moltissimi benefici all’organismo perché è ricco di potassio, fibre, zuccheri e proteine. Le banane sono particolarmente indicate per chi lotta contro il colesterolo alto poiché contengono i fitosteroli. Queste sostanze impediscono l’assorbimento del colesterolo da parte dell’intestino e, quindi, ne favoriscono la riduzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Oltre a queste sostanze le banane sono ricche di sali minerali e fibre che aiutano a regolarizzare l’intestino. Per questo motivo sono particolarmente indicate per chi soffre di stitichezza. La pectina permetterà di velocizzare il tratto intestinale lento.

Un potente alleato contro la ritenzione idrica

Le banane sono, poi, consigliate a chi soffre di nausea. Questo frutto potrebbe, inoltre, rivelarsi un potente alleato contro uno degli incubi più ricorrenti: la ritenzione idrica.

È provato che mangiare banane quotidianamente aiuti a combattere il più fastidioso tra gli inestetismi. Infatti favoriscono l’eliminazione dei liquidi.

Tra gli altri elementi, nelle banane sono presenti la vitamina B9 e l’acido folico. Queste sostanze, con la serotonina, rappresentano un vero toccasana per l’umore. Particolarmente raccomandate per degli spuntini veloci a metà pomeriggio o a colazione perché le banane possiedono un altissimo potere saziante.

È risaputo che per saziarsi ne basterà una, questo aiuta a ridurre i grassi introdotti nell’organismo. Il consiglio è, quindi, quello di sostituire ai soliti snack preconfezionati una banana.

Le banane sono spesso salutari ma oltre ai benefici sarà anche necessario tenere conto delle controindicazioni.

Controindicazioni

Il problema delle banane è legato al fatto che non si tratta assolutamente di un frutto ipocalorico, anzi contiene parecchie calorie.

Le banane sono sempre salutari? Tra benefici e controindicazioni. Avendo molte calorie se ne consiglia un consumo moderato, al massimo una o due al giorno e mai dopo i pasti.

Le banane, poi, contengono molte proteine allergizzanti che potrebbero causare problemi a chi soffre di allergie alimentari.

Si consiglia a chi soffre di ulcere dell’apparato digerente, obesità o diabete di limitare, o eliminare, il consumo di questo frutto per evitare complicanze.