Ci sono doversi tipi di latte e noi a volte lo acquistiamo senza neppure pensarci sù. Per noi una busta di latte vale l’altra e non impieghiamo tempo a capire quale tipo di latte è più adatto a noi. Neppure ci chiediamo quale sia il migliore.

Abbiamo, ad esempio, tra i tipi di latte quello crudo, che si può bere solo in alcuni casi, per ragioni di sicurezza alimentare. Poi abbiamo quello trattato termicamente, il latte pastorizzato, pastorizzato ad alta temperatura, fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualità.

Ancora, c’è quello sterilizzato, l’UHT, il microfiltrato.

Poi, nella lista seguono dei tipi specifici. Quali il latte con ridotto contenuto in acqua, concentrato zuccherato o condensato, concentrato o evaporato, in polvere, senza lattosio. Insomma, veramente tantissime varietà di latte ma non sappiamo quale scegliere. Ebbene, in pochi ci pensano quando si va al supermercato ma questo è il miglior latte da scegliere e da portare a tavola!

Il miglior latte

Tra i latti pastorizzati, il migliore in assoluto è quello fresco pastorizzato di alta qualità. Per capire perchè è il miglior latte che stavamo cercando, vediamo quali sono le sue proprietà.

Il latte appena munto possiede delle qualità superiori. Tuttavia, dopo il trattamento termico, deve presentare un contenuto di proteine non inferiore al 15,5% del totale e una percentuale di acido lattico non superiore a 30 parti per milione.

Insomma, queste devono essere le caratteristiche del “miglior latte”.

Quindi, non bisogna stupirsi se il suo prezzo è più elevato. Infatti, se acquistiamo questo prodotto, possiamo essere certi che si tratta di un latte di altissima qualità.

Sicché, in pochi ci pensano quando si va al supermercato ma questo è il miglior latte da scegliere e da portare a tavola: il latte fresco pastorizzato di alta qualità.

