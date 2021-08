Il basilico è tra le piante aromatiche più amate, diffuse e coltivate nelle nostre case. Questo perché oltre al suo gradevolissimo profumo, il basilico è largamente impiegato in cucina.

Ad esempio, questo è l’ingrediente principale del famosissimo pesto alla genovese. Questo condimento può essere preparato e consumato per lungo tempo. La Redazione in passato ha spiegato che con questi 3 semplici trucchi possiamo conservare a lungo il pesto fatto in casa mantenendo tutta la sua freschezza e sapore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Invece oggi la Redazione vuole svelare ai suoi Lettori come avere un basilico sempre verde con poche e semplici ma fondamentali mosse. Infatti, sembra impossibile ma per un basilico sempre fresco bisogna conoscere questi 3 infallibili trucchi.

Anche se esistono diversi tipi di basilico, le linee generali per farlo vivere a lungo sono le stesse. Quello che forse molti ignorano quando decidono di coltivare il basilico è che senza alcuni accorgimenti questa pianta non riuscirà a sopravvivere.

Scopriamo adesso passo dopo passo come muoverci per ottenere il massimo da questa amatissima pianta.

Sembra impossibile ma per un basilico sempre fresco bisogna conoscere questi 3 infallibili trucchi

Per prima cosa, quando acquistiamo una piantina di basilico, non dobbiamo mai lasciarlo nel suo contenitore d’origine. Infatti, se lo lasciamo nel suo vasetto la pianta morirà presto. La pianta finirebbe per patire rimanendo costretta in un contenitore troppo piccolo.

Quindi, il primo step è il rinvaso. Cerchiamo dunque un vaso di una grandezza adeguata e che contenga terriccio già concimato.

Dividiamo quindi il pane di terra della pianta molto delicatamente e procediamo dunque alla messa a dimora. Aggiungiamo sopra un altro po’ di terriccio in modo da fissare bene le piantine. In questo modo, il basilico si radicherà molto facilmente.

Temperatura e luminosità adatte

Coltivare il basilico non è affatto difficile. Nonostante ciò, se non facciamo attenzione a pochi e semplici ma importantissimi dettagli, questo non sopravvivrà a lungo. Tra questi, non possiamo assolutamente trascurare l’esposizione e la temperatura ideali per il basilico.

Se coltiviamo il basilico in casa dobbiamo scegliere il luogo più luminoso e possibilmente esposto a sud. La sua temperatura ideale è intorno ai 20 gradi. Il basilico è una pianta che ama il caldo e patisce le temperature inferiori ai 10 gradi. Infatti, in inverno sconsigliamo di lasciare questa pianta sul balcone.

Pacciamatura

Forse non tutti sanno che il basilico ha bisogno di un terreno costantemente umido, ma allo stesso tempo di tanta acqua. Per mantenere il terreno umido e allo stesso tempo nutrire il suolo, dobbiamo usare della pacciamatura.

La pacciamatura è una copertura del suolo fatta di materiali che proteggono il terreno dalla luce solare e dall’evaporazione. Per prepararla possiamo utilizzare delle foglie secche. Queste andranno a decomporsi nutrendo il suolo. Dopo aver applicato lo strato di pacciamatura sul suolo, annaffiamo abbondantemente.

Un consiglio in più

Quando preleviamo le foglie di basilico per consumarle, non tagliamo o strappiamo le foglie partendo dall’alto.

Piuttosto scegliamo un punto in cui tagliare e far crescere i germogli laterali. In questo modo, la pianta continuerà a svilupparsi in larghezza. Se si svilupperà in altezza essa diventerà sempre più debole. Noi dobbiamo invece mantenere basso e forte il nostro basilico.

Ovviamente utilizziamo forbici adeguatamente disinfettate per non arrecare danni alla nostra pianta.