Molte donne ogni giorno combattono con le antiestetiche borse sotto gli occhi. Queste rendono il nostro sguardo più spento, stanco ed invecchiato. Come spieghiamo in questo approfondimento, nasconderle con il trucco è possibile.

Quello che pochi sanno è che ci sono dei semplici e naturali rimedi che possiamo usare per dire addio alle borse sotto gli occhi. Infatti, sembra impossibile ma per eliminare le borse sotto gli occhi dobbiamo ascoltare le nonne. Oggi la Redazione vuole svelare i 5 geniali trucchetti tramandati dalle nonne per eliminare velocemente le borse sotto gli occhi.

Cosa sono e distinguerle dalle occhiaie

Molti di noi confondono le occhiaie con le borse. Le borse sono un disturbo estetico. Questo è dovuto alla combinazione di ristagno di liquidi, dell’ingrossamento del tessuto adiposo e del cedimento dell’elasticità della pelle. Le borse inoltre possono presentarsi di colore scuro rendendosi ancora più visibili.

Le occhiaie invece sono un inestetismo causato da stress, scarso riposo ed eccessiva esposizione ai raggi solari. Ci sono persone che hanno una predisposizione genetica a questo problema. Inoltre, abitudini come fumo, alcool ed alimentazione sregolata possono farle comparire più facilmente.

Sembra impossibile ma per eliminare le borse sotto gli occhi dobbiamo ascoltare le nonne

Il primo rimedio prevede l’uso dell’albume. Prendiamo una ciotola e mettiamo al suo interno l’albume di un uovo appena estratto dal frigorifero. Sbattiamolo con una forchetta e con un pennellino applichiamolo sotto gli occhi.

Lasciamolo in posa per 15 minuti prima di risciacquare. Avvertiremo subito un grande senso di sollievo e le borse si sgonfieranno.

Pomodoro

Forse non tutti sanno che il licopene, l’antiossidante contenuto nei pomodori, è capace di attenuare il gonfiore delle borse. Le sue proprietà antiossidanti aiutano a rendere la pelle più morbida ed elastica.

Frulliamo un pomodoro ed otteniamone il succo. Immergiamo quindi due dischetti di cotone e strizziamoli bene. Lasciamoli in posa sotto gli occhi per qualche minuto.

Bustine di tè

Il tè verde e nero che sono i più ricchi di caffeina e tannini. Questi rassodano la pelle e stimolano la circolazione sanguigna.

Dunque, dopo aver messo in infusione il tè, non buttiamo le bustine. Strizziamole e mettiamole nel frigorifero per un paio d’ore. Applichiamole sotto gli occhi e lasciamo agire per 20 minuti.

Curcuma e succo d’ananas

La curcuma possiede incredibili proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. L’ananas permette di ridurre il ristagno dei liquidi responsabile delle borse sotto gli occhi.

Uniamo la polvere di curcuma al succo d’ananas fino ad ottenere una pasta. Applichiamola e lasciamola in posa per 10 minuti.

Un consiglio in più

Possiamo usare il bicarbonato per contrastare le borse sotto gli occhi. Questo ingrediente riattiva il microcircolo e schiarisce la pelle. Uniamo 2 cucchiai di bicarbonato a 3 cucchiai di camomilla. Applichiamolo sulla pelle per 15 minuti.