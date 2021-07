Ormai è arrivato il momento di andare in spiaggia e godere delle onde del mare e dei raggi del sole. In tantissimi aspettavano con ansia questa stagione per poter vivere le loro giornate preferite. In molti, infatti, amano follemente l’estate e attendono tutto l’anno questi mesi per poter compiere delle fantastiche gite al mare. Ma con le palestre chiuse per tutto l’inverno, in tante non sono nella forma che vorrebbero. Ma niente paura. A tutto c’è un rimedio. Potremo usare dei piccoli segreti per apparire comunque perfette.

Gli infallibili trucchi per sembrare più magre e slanciate quando siamo in costume

Per prima cosa, dovremo assolutamente pensare alla posizione da assumere. Infatti, la postura crea una differenza abissale nell’immagine del nostro corpo anche se spesso non ce ne accorgiamo. Dunque, se vogliamo apparire più slanciate, per prima cosa stiamo sempre con la schiena dritta e le spalle indietro. E, se dovessimo essere sedute, stendiamoci sulla schiena mettendo le braccia lungo i fianchi. Ma attenzione: manteniamo la gamba destra piegata verso l’esterno per un effetto più ampio.

Ecco altri piccoli segreti per essere sempre perfette

Altra piccola accortezza da avere riguarda il costume. Infatti, dovremo evitare a tutti i costi di allacciare troppo i nodi del bikini. Se dovessimo stringerli in modo eccessivo, verrebbero evidenziati delle zone che forse non vorremmo sottolineare. In più, scegliamo il costume da bagno giusto per noi. Proviamo diversi modelli e cerchiamo di capire quale sia il più adatto al nostro fisico. Dunque, ecco gli infallibili trucchi per sembrare più magre e slanciate quando siamo in costume. In tutto ciò, però, ricordiamo anche che ogni fisico è bello per come è. Stiamo parlando di un’estetica che non per forza dobbiamo seguire e di canoni che non devono interessarci al 100%. Se stiamo bene con il nostro corpo e ci amiamo, tutto il resto non conta!

