Svegliarsi con borse ed occhiaie purtroppo è molto frequente e per molte donne è un grosso problema. Iniziamo con il distinguere tra borse e occhiaie che, spesso, vengono confuse. Differiscono per cause e manifestazione ed hanno in comune il fatto che si sviluppano nel contorno occhi rendendo lo sguardo stanco, spento e addirittura invecchiato. Le borse sono degli inestetismi che si manifestano sotto gli occhi e sotto forma di gonfiore. Spesso sono dovute a causa dello stress oppure di mancanza di sonno e sono più frequenti superati i 50 anni di età, poiché la pelle tende a rilassarsi.

Invece, le occhiaie si manifestano sotto forma di aloni viola o blu sotto agli occhi. Vediamo insieme come eliminare borse e occhiaie con il trucco.

Rimuovere le borse

Per rimuovere le borse, è necessario giocare con l’effetto chiaro-scuro, usando più di un prodotto. L’errore più comune che commettono le donne è quello di ricorrere ad un correttore solo. Per nascondere le borse, invece, è necessario usare un correttore più chiaro ed uno più scuro: si consiglia di utilizzare un correttore liquido piuttosto che uno in polvere o stick. Siccome la parte inferiore della borsa è quella più scura, è necessario applicare il correttore chiaro picchiettando sulla zona interessata. Sulla parte superiore della borsa, ovvero quella più vicina all’occhio, applicare il correttore più scuro, cercando di uniformare il tutto. Successivamente, applicare uno strato di fondotinta di colore abbastanza neutro per rendere uniforme il lavoro svolto con il correttore. Infine, scegliere una cipria di un colore simile al fondotinta per fissare il trucco.

Rimuovere le occhiaie

Per prima cosa, applicare un primer che serve ad aumentare la tenuta del trucco. Per rimuovere le occhiaie è fondamentale usare un correttore di colore arancione: essendo il colore complementare del blu, aiuta a coprire facilmente le occhiaie blu-violacee. Dunque, applicare con un pennellino il correttore ed uniformarlo picchiettando la pelle. Uguagliare con un fondotinta illuminante ed infine dare luce con un tocco di cipria.

Dopo aver visto come eliminare borse e occhiaie con il trucco, è bene ricordare un’ultima cosa. Scegliere i prodotti e i colori più adatti è fondamentale per ottenere un risultato quanto più possibile professionale.

