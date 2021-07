Per chi è a corto di idee per un pensierino per dimostrare il proprio affetto a qualcuno, questa potrebbe essere la soluzione. Si tratta di un segnalibro fai da te, in stile vintage e semplice da realizzare.

Ecco il regalo perfetto fai da te in stile vintage adatto a ogni occasione

L’occorrente per realizzare questo oggetto è davvero facile da reperire. Ecco ciò che serve per il regalo perfetto fai da te in stile vintage adatto a ogni occasione. Basteranno numerose margherite e un rotolo di carta adesiva trasparente. In questo modo è possibile creare il segnalibro perfetto da regalare a ogni occasione.

Come realizzare il segnalibro

Bisogna scegliere una margherita con un gambo lungo. Dalle altre bisogna rimuovere il gambo, così che la parte restante del fiore diventi una sorta di perlina da poter infilare nel gambo del fiore più resistente. Infatti, se si osserva con attenzione quella che era l’attaccatura del gambo rimosso, si noterà una specie di fessura. È proprio quello il punto dove bisogna inserire il gambo del primo fiore, per poi far scorrere il fiore “perlina”. Lo stesso va fatto per gli altri fiori, fino a riempire il gambo a formare una ghirlanda.

A questo punto, quello che bisogna fare è inserire la ghirlanda tra due fogli di carta adesiva trasparente. In seguito bisogna ovviamente ritagliare il foglio così da dare al segnalibro la forma desiderata. Volendo, oltre alla ghirlanda nel segnalibro si può inserire un pezzo di carta, con scritta la data o una dedica speciale.

Un regalo del genere, semplice ma duraturo, non può che essere apprezzato da chi lo riceve. Infatti un segnalibro con dentro una piccola ghirlanda di margherite è un dono delicato. Allo stesso tempo, dimostra che dietro all’oggetto materiale c’è un pensiero e una preparazione. Questo regalo, in poche parole, è un modo per dire quanto teniamo all’altra persona.

