Quando si tratta di comporre la propria dieta, bisogna stare molto attenti. È infatti importante avere un’alimentazione sana ed equilibrata, che non ecceda nei cibi malsani e che apporti tutti i nutrienti necessari.

Non si tratta di un’impresa semplice, per questa ragione è importante sempre rivolgersi a degli specialisti. Loro sapranno prescriverci la dieta giusta, fatta apposta per noi. Sapranno quali sono i cibi che dobbiamo abbandonare, e quali invece dobbiamo consumare in maggiori quantità. Soprattutto, un esperto terrà conto della nostra particolare situazione individuale.

Oggi, perciò, parleremo di un alimento che ha molte qualità, andiamo a conoscere un alimento che normalmente, ma che potrebbe avere effetti collaterali in determinate condizioni. Infatti, sembra impossibile, ma non dovremmo mangiare banane se soffriamo di questa comune allergia, andiamo a conoscerla.

Il sano frutto

In genere, le banane vengono considerate sane dagli esperti. Secondo la fondazione Humanitas, questo frutto regalerebbe una buona quantità di nutrienti utili al nostro organismo. In particolare, contiene minerali come il potassio, che potrebbe aiutare i muscoli, permettendo loro di contrarsi correttamente. Potrebbe inoltre regolare la pressione e diminuire in parte il rischio di calcoli.

La banana, inoltre, è una buona fonte di vitamine. Contiene infatti le vitamine C, A e B6. La vitamina C è nota per essere un antiossidante, che limita gli effetti sull’organismo delle molecole dette radicali liberi. Questo potrebbe aiutare a rallentare i processi di invecchiamento. La vitamina A, anche detta retinolo, potrebbe aiutare a tutelare la vista, in particolare la retina. Potrebbe, inoltre, essere utile per lo sviluppo delle ossa e dei denti.

Sembra impossibile ma non dovremmo mangiare banane se soffriamo di questa comune allergia

La banana sembrerebbe, quindi, un alimento sano. Ovviamente, nonostante il suo contenuto di minerali e vitamine, non potrebbe mai sostituire i farmaci e le cure prescritte dal medico.

Ciò che pochi sanno, però, è che una particolare allergia potrebbe rendere la banana dannosa per il nostro corpo. Stiamo parlando dell’allergia al lattice. Infatti, le banane contengono delle particolari molecole, dette chitinasi, che scatenano reazioni simili a quelle del lattice. Per questa ragione, la banana ci potrebbe esporre alla cosiddetta sindrome lattice-frutta.

Ovviamente, prima di fare modifiche repentine al proprio regime alimentare, o in caso di sintomi simili a quelli allergici, è fondamentale rivolgersi al medico. Egli saprà eventualmente confermare se abbiamo un’allergia di questo tipo oppure no.

