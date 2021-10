Non è semplice comporre la propria dieta, perché quasi nessuno sa davvero quali nutrienti si trovano in ciascun alimento. Per questa ragione, per essere sicuri di avere un’alimentazione sana ed equilibrata dovremmo rivolgerci ad un medico. Egli potrà capire di quali nutrienti abbiamo bisogno e quali, invece, dobbiamo abbandonare. In questo modo ci prescriverà la migliore dieta possibile, con alimenti che ci fanno bene.

A proposito di alimenti benefici, oggi parleremo di un cibo che potrebbe aiutare il nostro organismo in questo periodo. Si tratta di un vegetale non molto conosciuto, ma delizioso e potenzialmente sano. Pochi usano in cucina questo alimento che potrebbe aiutare a tenere lontani i malanni, andiamo a conoscerlo.

Ecco di cosa si tratta

Ci riferiamo all’anice stellato e delle sue proprietà. Si tratta di una pianta originaria dell’Asia, molto utilizzata nelle ricette della cucina indiana. In cucina vengono in particolare utilizzati i suoi frutti, con la loro distintiva forma simile a una stella.

In Occidente ha riscosso un successo solo modesto, ma alcune preparazioni lo utilizzano, come, ad esempio, il vin brulé. Esso è un vino caldo e speziato, che viene bevuto anche in Francia con il nome di “vin chaud” o nel Regno Unito con il nome di “mulled wine”.

Questo è però uno dei rari casi in cui l’anice stellato si utilizza nella cucina europea, dove in genere è piuttosto sconosciuto.

Secondo i dati della rivista scientifica Humanitas, potrebbe essere una buona idea usare l’anice stellato in qualche ricetta. Infatti, esso potrebbe avere degli effetti positivi sulla nostra salute. Innanzitutto, contiene vitamina C, un utile antiossidante.

Questa vitamina potrebbe aiutarci a tenere a bada l’invecchiamento grazie all’inibizione dell’effetto dei radicali liberi sul nostro corpo. Contiene, inoltre, sodio, calcio e una discreta quantità di ferro.

L’aspetto forse più interessante di questo alimento è che potrebbe aiutare a contrastare l’influenza. Non può di certo sostituirsi a dei farmaci, ma pare che riesca a potenziare leggermente il sistema immunitario contro questa malattia. L’autunno è un periodo dell’anno particolare, in cui l’influenza è molto comune e diffusa. Un po’ di anice stellato potrebbe dare un piccolo aiuto a contrastarla.

Anche se in Oriente lo utilizzano per alcuni fini medicinali, non ci sono prove davvero decisive che possa essere utilizzato davvero per questi fini. Quindi, come al solito il consiglio è quello di rivolgersi a un medico in caso sorgano dei sintomi influenzali. Sarà lui a prescriverci, se necessario, le cure del caso.

Chi cerca di assumere nutrienti che possano allontanare i malanni di stagione può anche leggere questo articolo.