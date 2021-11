Le unghie, come del resto le mani, sono la parte del corpo forse più trascurata nel ciclo di beauty routine.

Per apparire radiosi e bellissimi ci preoccupiamo soprattutto di viso e capelli, dimenticando, però, che anche le mani sono un importante biglietto da visita e svelano molto su chi siamo.

Non trascuriamo le unghie

Presentarsi ad un colloquio di lavoro con mani secche e unghie mangiucchiate o tutte spezzate potrebbe far passare il messaggio sbagliato, ovvero che siamo superficiali e poco accurati.

Certo, non è l’apparenza a definire la nostra persona, ma è comunque importante avere cura del proprio corpo anche per sentirci meglio con noi stessi. Anche perché, per dare un tono a questa parte del corpo non sono necessarie grandi macchinazioni.

Per quanto riguarda le mani sarebbe sufficiente mantenerle frequentemente idratate con creme apposite e, d’altro canto, basterebbe questo alimento che tutti abbiamo in casa per avere unghie più sane e pronte per questa manicure di tendenza.

Lo straordinario potere dell’aglio

Sembrerà incredibile, ma l’aglio si configura come un insospettabile alleato per rinforzare, lucidare e riparare le unghie.

Grazie all’allicina, questo bulbo si contraddistingue per proprietà antibatteriche e antimicotiche. L’ideale per le nostre mani, che sono esposte a germi e batteri, diventando anche più fragili.

Lo smalto

Per approfittare di questo piccolo segreto di bellezza occorrono semplicemente uno smalto trasparente e una testa d’aglio.

Schiacciamo e tritiamo finemente l’aglio; aggiungiamolo poi allo smalto trasparente e lasciamo macerare per 7-10 giorni, conservando la boccetta in un angolo buio e scuotendola di tanto in tanto.

Se, però, la situazione ci appare davvero drastica e vogliamo cominciare a riparare ai danni nell’immediato, possiamo anche strofinare l’aglio direttamente sulle unghie.

Insomma, un’ottima soluzione non solo per rinforzarle, ma soprattutto per chi tende a mangiarle.

Appurati i risultati di questo primo step, perché non completare l’opera con una bella manicure, magari di tendenza?

Le Velvet Nails

Una delle idee più quotate per quest’autunno sono le Velvet Nails, ovvero unghie scintillanti a effetto velluto.

Si ispirano proprio al sontuoso tessuto, ma questo non significa che siano da sfoggiare solo in particolari occasioni. Anzi, sono perfette proprio in abbinamento a smalti chiari e luminosi, ideali per tutti i giorni.

Se desideriamo valorizzare al meglio questa spettacolare manicure, un piccolo accorgimento va riservato alla forma dell’unghia.

Dal momento che le Velvet Nails sono caratterizzate da un effetto tridimensionale particolarissimo, meglio optare per unghie tonde o a mandorla. Se poi siamo anche attenti a mantenerle corte e naturali, le nostre unghie velvet saranno davvero perfette!

