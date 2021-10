Vacanze o no, caldo o freddo, le faccende domestiche non vanno mai in ferie. Il segreto per non farci assalire dall’ansia è dilazionare nel tempo quelle più approfondite ed eseguire le pulizie ordinarie quotidianamente. In tal modo, con una pianificazione precisa, non andremo in panico e saremo anche più soddisfatti. Tra le pulizie straordinarie, rientra la pulizia approfondita di piastrelle e battiscopa, dei balconi, dei mobili, dei materassi e cuscini, dei cassetti e delle tende. Ma attenzione, perché tra le pulizie straordinarie, alcune si dovrebbero eseguire con meno frequenza per non creare danni irreparabili. Infatti, in molti sbagliano ma ecco ogni quante volte lavare le tende per non avere problemi.

Calamita di polvere e odori

Le tende, che sono costantemente esposte nelle nostre case, sono una vera e propria calamita di impurità e odori. Infatti si impregnano di polveri, di odori della cucina, di fumo (per chi ha questa abitudine in casa), di umidità ecc. Pertanto, preoccuparsi della loro pulizia è fondamentale per avere un ambiente salubre. Una tenda piena di polvere potrebbe causare allergie e con il tempo diventare anche brutta da vedere.

Quindi lavare le tende e farlo correttamente è importante non solo per l’estetica, in quanto completano l’arredamento della casa, ma soprattutto per la salute.

In molti sbagliano ma ecco quante volte lavare le tende per non avere problemi

Pulire e igienizzare la nostra casa e i complementi d’arredo è molto importante, soprattutto laddove c’è un maggior rischio di accumulo di germi e batteri. A tal proposito ecco come lavare i cuscini di letti e divani per prevenire malattie e preservarci dai batteri. Lo stesso vale per le nostre tende, soprattutto se viviamo in ambienti polverosi, in città o dove si fuma. Ma quante volte si dovrebbero lavare le tende? Gli esperti di tendaggi consigliano di lavarle almeno 3 volte all’anno e preferire i periodi più caldi o comunque quando l’aria non è umida. Ciò infatti consente una più rapida asciugatura.

Per quanto riguarda il lavaggio, sarebbe opportuno regolarsi in base alle indicazioni forniteci al momento dell’acquisto. Qualora sia consigliato il lavaggio in lavatrice, prima di inserirle nel cestello, sbattiamole vigorosamente per eliminare la polvere. Potremmo eseguire quest’azione durante le pulizie settimanali o mensili e magari, approfittando di una bella giornata autunnale, stenderle fuori all’aria aperta.

