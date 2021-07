Spesso molti di noi quando pensano alla bellezza dell’Italia hanno in mente le principali città d’arte, simbolo di storia e cultura millenaria. Nella nostra penisola però continuano ad esistere dei luoghi selvaggi e incontaminati che veramente in pochi conoscono. Oggi parliamo di uno di questi. Davanti a questo panorama sembra di essere sulla luna, ma questo paesaggio spaziale si trova in Sardegna. Vediamo insieme di cosa si tratta e dove possiamo trovare questo spettacolo mozzafiato.

Stiamo parlando del Monte Limbara, un complesso roccioso situato al limite fra la Gallura e il Lugodoro. Si trova precisamente nell’area di ben quattro comuni: Tempio Pausania, Berchidda, Calangianus e Oschiri. Questa meraviglia naturale deve le sue forme particolari ad una lenta e costante erosione dei venti che nel tempo hanno plasmato le rocce. Le sue irregolarità hanno reso questa meta una delle più frequentate dai climbers. Essendo una zona tutelata dalle Autorità, l’arrampicata deve essere necessariamente “pulita”. Ciò significa che per non rovinare la parete non ci si può inerpicare con l’aiuto di chiodi o fittoni, ma solo a mano libera.

Storie e aneddoti attorno a Monte Limbara

Il suo nome molto probabilmente deriva dal latino “limes Balares”, ovvero “confine dei Balari”. Era infatti un confine geografico fra una zona a nord abitata dai Corsi e l’altra per l’appunto dai Balari. Monte Limbara è inoltre un luogo selvaggio e non facile da visitare. La sua parte più alta (1359 metri) denominata Punta Balestrieri prende il nome da un latitante che si nascose lì tutta la vita senza mai essere trovato. L’uomo era ricercato dalla popolazione per aver ucciso un nobile di Tempio Pausania e averne molestato la figlia. Nonostante le lunghe ricerche e la vicinanza alla città riuscì a morire di vecchiaia, protetto fino alla fine dalle pendici del monte.

Approfondimento

