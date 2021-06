Molti durante queste vacanze stanno pensando di uscire dall’Italia senza però allontanarsi troppo. Generalmente, infatti, molti hanno pensato di rimanere nei confini dell’Unione Europea, in modo da poter usare il green pass o per potersi spostare anche solo grazie al tampone molecolare.

Se non si ha voglia di andare al mare o di recarsi nelle principali mete turistiche, consigliamo di visitare questo piccolo gioiello situato in Svizzera. Infatti siamo sicuri che questo lago fiabesco e suggestivo a soli due passi dall’Italia ci ruberà il cuore. Scopriamo insieme come raggiungerlo.

Questo lago fiabesco e suggestivo a soli due passi dall’Italia ci ruberà il cuore

Stiamo parlando del lago di Lemano (in lingua originale “Lac Leman”) situato nei pressi di Ginevra, capitale del cantone francese.

Questo specchio d’acqua vanta un primato: è il più grande di tutta l’Europa Occidentale e si trova tra un pezzo della catena montuosa delle Alpi e il monte Jura.

In questa piccola bomboniera sono varie le attività in cui cimentarsi: dal trekking alle escursioni fino ad arrivare alla balneazione. Le sue acque, infatti, sono fresche e cristalline e sono piacevoli soprattutto durante i mesi estivi.

Inoltre la sua posizione è veramente strategica: partendo da qui si può far tappa, oltre che nella vicina Ginevra, anche in alcuni paesini assolutamente imperdibili.

A due passi dai centri abitati

Da qui, infatti, si possono raggiungere Losanna, Nyon e Montreux. Quest’ultima cittadina è parecchio famosa soprattutto per il suo fermento culturale.

Soprattutto nella stagione estiva, infatti, proprio a Montreuxsi si svolgono parecchi festival, tra cui spiccano uno dedicato alla musica jazz e un altro alla televisione. Lì vicino si può visitare anche il castello di Chillon.

Nyon invece è una piccola perla situata a metà strada tra Losanna e Ginevra ed è famosa per le sue origini e rovine romane.

Approfondimento

Questa città medievale e barocca è patrimonio UNESCO dell’umanità ed è perfetta per un viaggio alla scoperta della vera bellezza della Sicilia