Finalmente ci siamo lasciati alle spalle i giorni più caldi di agosto e con esse le folle di turisti che invadono le città. Queste sono le settimane migliori per approfittare delle giornate ancora lunghe e meno calde concedendosi qualche gita fuori porta.

Chi viaggia in questi giorni spesso lo fa perché vuole evitare luoghi troppo affollati. Infatti, in un precedente articolo, abbiamo svelato che chi cerca sabbia bianca ed acque cristalline deve scegliere quest’incantevole luogo poco conosciuto. Inoltre, per gli amanti delle mete lacustri, cascate paradisiache e fiabeschi specchi d’acqua si trovano qui a pochi passi dall’Italia.

Dunque, non lasciamoci sfuggire 3 borghi bellissimi e suggestivi da visitare a fine estate. Oggi consigliamo ai nostri Lettori 3 mete imperdibili da visitare proprio in queste settimane.

Abbiamo scelto 3 luoghi meravigliosi situati in 3 dei più belli laghi italiani. Il primo si trova nel Nord Italia, gli altri 2 nel Centro. Questi borghi sono delle piccole perle incantevoli, perfette da visitare in un weekend. Siamo certi che la nostra selezione sarà gradita e che ispirerà diverse gite fuori porta.

Non lasciamoci sfuggire 3 borghi bellissimi da visitare a fine estate

Il primo luogo che la Redazione vuole suggerire è Cannero Riviera. Questo borgo incantevole si trova sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Se abbiamo bisogno di staccare la spina per qualche giorno, questo luogo ci regalerà tanta quiete e bellezza.

Cannero Riviera è conosciuta per due sue caratteristiche: gli agrumi e i castelli. Una volta giunti qui, infatti, saremo accolti da un gradevolissimo profumo di agrumi. Il Parco degli Agrumi di Cannero Riviera è una tappa imperdibile una volta giunti qui. Questo luogo ospita varietà di agrumi provenienti da tutto il Mondo. Possiamo visitare i vari terrazzamenti di cui è composto il parco e godere di tutti i profumi e di una vista mozzafiato.

I Castelli di Cannero Riviera sono una tra le 7 meraviglie del Lago Maggiore. Questi 3 isolotti ospitano delle antiche fortificazioni risalenti all’XI secolo. Ciò che li rende così particolari è che sembrano fluttuare sulle acque. Sfortunatamente, questi castelli non sono visitabili, ma è possibile fare un tour in barca per ammirarli da vicino.

Bolsena

Ci spostiamo nel centro Italia per far scoprire ai nostri Lettori un borgo davvero unico nel suo genere. Si trova sulla sponda settentrionale dell’omonimo lago, in provincia di Viterbo.

Il Lago di Bolsena è senza dubbio la più grande attrattiva della città ed è il quinto lago italiano per dimensione. Arrivando dal lago ci sembrerà di trovarci in una cartolina. Bolsena è stata edificata su rocce di tufo ed è ricca di scalinate e vicoli stretti che percorrono tutto il centro storico.

Questo borgo è ancora oggi un importante centro di pellegrinaggio ed è noto come la città del Miracolo Eucaristico. Tra le sue chiese più importanti ci sono la Collegiata di Santa Cristina in stile romanico e la Chiesa di San Francesco. Quest’ultima è sconsacrata, ma resta una testimonianza artistica incredibile.

Castiglione del Lago

L’ultima meta sorge sulla sponda occidentale del Lago Trasimeno e fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Da qui possiamo ammirare le 3 piccole isole del lago: l’Isola Maggiore, l’Isola Minore e Isola Polvese.

Se arriviamo a Castiglione del Lago non possiamo perderci la Rocca del Leone. Questa è un’eccellente testimonianza del Medioevo, ma sorge sui resti di un’acropoli etrusca.

Infine, possiamo visitare Palazzo della Corgna. Risalente al XVI secolo, questo palazzo possiede sale affrescate meravigliose. Un tempo appartenente alla famiglia Della Corgna, oggi questo palazzo è uno splendido museo aperto al pubblico.