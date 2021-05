Con l’arrivo dell’estate arriva anche il caldo e con il caldo arrivano perdita di energia, spossatezza e stanchezza. Queste sensazioni sono dovute a molti fattori, tutti però collegati alle alte temperature e all’alto tasso di umidità. Ma è soprattutto la mancanza d’acqua a causare la maggior parte di queste brutte sensazioni.

Una delle funzioni principali del nostro organismo è quella di mantenere costante la temperatura corporea, circa 36,37 gradi. Durante l’inverno si riesce a mantenere alta la temperatura grazie alle attività metaboliche e al movimento muscolare. Durante l’estate questo lavoro è un po’ più complicato perché bisogna cercare di raffreddare il corpo per farli perdere il calore in eccesso.

Ecco perché chi segue questi incredibili rimedi riesce a mantenere alta l’energia e ad eliminare stanchezza e spossatezza durante l’estate

Il punto fondamentale è mantenere un elevato apporto di liquidi. Durante l’estate è facile perdere i liquidi presenti nel proprio corpo a causa della sudorazione. Ma se questi liquidi non vengono reintegrati si può andare incontro a disidratazione che in molti casi può essere anche grave. Perciò è fondamentale bere molta acqua. Molto spesso l’acqua non è sufficiente per apportare il giusto quantitativo di vitamine e sali minerali. E allora ecco che ci vengono incontro il potassio e il magnesio. Esistono in commercio tantissimi integratori da sciogliere in acqua che reintegrano tutte le sostanze perse col caldo, dandoci una sensazione di energia e di benessere immediata.

Se non si vogliono comprare degli integratori lo stesso apporto lo possono dare i succhi di frutta o i centrifugati di verdure. Meglio se freschi, appena spremuti. La frutta e la verdura contengono tantissima acqua e in questi alimenti sono presenti tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno.

Anche all’alimentazione va prestata un po’ di attenzione. Bisogna evitare ogni sforzo metabolico aggiuntivo, quindi è bene scegliere alimenti ricchi di nutrienti ma leggeri allo stesso tempo. Ecco perché segue questi incredibili rimedi riesce a mantenere alta l’energia e ad eliminare stanchezza e spossatezza durante l’estate.

Invece, un alimento che non molti conoscono per combattere la stanchezza e la spossatezza durante l’estate è la pappa reale. È un vero e proprio concentrato di nutrienti ed elementi vitali. Aumenta e rinforza le difese immunitarie ed è in grado di fornire tantissime sostanze nutritive al nostro organismo. In alternativa alla pappa reale c’è il miele, ottimo da solo o sciolto in un po’ d’acqua e limone per creare una vera e propria tisana, da consumare rigorosamente fredda d’estate!