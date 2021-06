Ci sono alimenti talmente densi di nutrienti e proprietà da rientrare in una categoria speciale denominata superfood. Per superfood si intende appunto un cibo che fornisce una lunghissima serie di benefici al nostro organismo. Le bacche di Goji ne sono il massimo esempio. In pochi acquistano questo frutto rosso ma ne basta un cucchiaio al giorno per abbassare i livelli di zucchero e colesterolo nel sangue e avere una scossa quotidiana di energia. E la lista dei vantaggi apportati da queste piccole bacche è ben più lunga; vediamola insieme.

Il frutto della giovinezza

Le bacche di Goji sono piccoli frutti rossi, facilmente trovabili in commercio, che si mangiano soprattutto essiccati o disidratati. La forma è simile a quella di piccoli pomodori secchi, ma il sapore è più vicino a quello di fragole e mirtilli. Hanno origine orientale. La Cina ne è il maggior esportatore. Proprio in Cina le bacche di Goji sono ampiamente utilizzate come rimedio di medicina tradizionale per curare i disagi e le problematiche più disparati. Basti pensare che, per la moltitudine dei suoi effetti benefici sul corpo umano, nella medicina cinese la bacca di Goji è conosciuta anche come il “frutto della giovinezza”.

Nella grandezza di una bacca infiniti benefici

Per parlare approfonditamente di ogni singolo effetto che l’assunzione di bacche di Goji ha sul nostro organismo ci vorrebbe un manuale universitario. In pochi acquistano questo frutto rosso ma ne basta un cucchiaio al giorno per abbassare i livelli di zucchero e colesterolo nel sangue e avere una scossa quotidiana di energia. La grande concentrazione di vitamine B, C ed E le rende una ricarica naturale di vitalità. La loro azione antiossidante contrasta l’azione dei radicali liberi e quindi l’invecchiamento della pelle. Inoltre, un’assunzione costante porta all’innalzamento del metabolismo basale e delle difese immunitarie. Anche la circolazione sanguigna migliorerà sensibilmente, visto che le bacche di Goji abbattono il livello di trigliceridi e colesterolo cattivo e, al contempo, innalzano quello di colesterolo HDL (il così detto colesterolo buono). Per affrontare al meglio la giornata e avere sensibili giovamenti a lungo termine, aggiungiamo alla nostra colazione un cucchiaio di bacche.

