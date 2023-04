Selvaggia Lucarelli racconta sui social: “mio padre è entrato in cucina e mi ha fatta uscire di testa”. Ecco cosa è successo

Selvaggia Lucarelli negli anni si è fatta conoscere per il suo lavoro di giornalista e per gli audaci post. Molto attiva sui social, la giornalista si rivela spesso e volentieri critica su fatti e persone. Spesso la Lucarelli ha sollevato polemiche per le sue dichiarazioni, ma lei non si è mai tirata indietro. Di recente Selvaggia ha raccontato quasi arrabbiata un episodio avvenuto in famiglia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Selvaggia Lucarelli è giornalista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica e attrice teatrale. La giornalista diventa nota grazie alla creazione del blog “Stanza Selvaggia”. Da quel momento in poi la Lucarelli inizia a scrivere per testate di rilievo, come “Il fatto quotidiano”, “Domani” e il quotidiano diretto da Stefano Feltri. Nota al grande pubblico, inizia la sua carriera televisiva con piccole comparse da opinionista. In seguito nel 2016 prende parte come giudice nel talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Attualmente la Lucarelli presenzia ancora nella trasmissione Ballando con le stelle come giudice. Attivissima sui social, ha espresso sempre senza timore il suo pensiero. Questo però le ha comportato alcune conseguenze spiacevoli. Nel 2015 la giornalista è stata accusata di violazione della privacy da Mara Venier, Elisabetta Canalis ed altri volti noti dello spettacolo. Ed ancora nel 2016 è stata condannata in primo grado per diffamazione, dopo alcune dichiarazioni eclatanti su Alessia Mancini. Infine nel 2017 è stata condannata in primo grado per diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso.

Selvaggia Lucarelli racconta sui social la quotidianità vissuta con il suo nuovo compagno

Selvaggia nel 2004 sposa Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano. Dal matrimonio nasce il suo unico figlio: Leon. Dopo due anni Selvaggia e Laerte divorziano. Attualmente la Lucarelli vive una nuova storia d’amore. Di 16 anni più giovane, Lorenzo Biagiarelli è il nuovo compagno della giornalista. Lorenzo è chef ed affianca Antonella Clerici nel programma “E’ sempre mezzogiorno”. Nonostante la differenza anagrafica Selvaggia e Lorenzo si rivelano una coppia affiatata. Sui social la giornalista infatti posta le foto dei numerosi viaggi in compagnia anche del figlio Leon. Ma non solo questo. Selvaggia Lucarelli è arrabbiata con il padre e lo racconta sul suo profilo instagram. Con una foto inaspettata la Lucarelli parla dell’accaduto.

“Mi ha fatta uscire di testa” ha raccontato la giornalista

Due giorni fa Selvaggia Lucarelli racconta sui social: “Oggi, mio padre, con una intraprendenza domestica che ha avuto il suo primo moto di orgoglio in quasi 90 anni”. Solo lo scorso anno Selvaggia raccontava ai suoi follower la malattia del padre anziano. Oggi con una foto curiosa postata sul suo instagram ha raccontato: “mio padre è entrato in cucina, ha aperto i cassetti dove ci sono le pentole e ha preso la nostra insalatiera preferita per lavarci i suoi calzini”. La foto non mente e mostra proprio i calzini del padre in ammollo nell’insalatiera. “Mi ha fatta uscire di testa- ha dichiarato la Lucarelli, concludendo il posto così “penso che ricomprerò l’insalatiera!”