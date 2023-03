Quanto guadagna un travel blogger? Ecco i trucchi per trasformare un hobby in lavoro e guadagnare

Diventare travel blogger e viaggiare per il Mondo come lavoro potrebbe essere il nostro sogno nel cassetto. Ma quanto guadagna in realtà un travel blogger? Ecco tutti i segreti di questo mondo e i consigli per trasformarlo nel nostro lavoro.

Viaggiare gratuitamente o spendendo pochi euro è sicuramente un sogno di molti di noi. C’è, però, chi addirittura lo fa per lavoro. Si tratta dei travel blogger, che quando iniziano ad avere un seguito abbastanza numeroso, hanno la possibilità di soggiornare a pochi soldi in cambio di visibilità.

Questo non è l’unico lato positivo di questo lavoro. Infatti, i travel blogger possono anche guadagnare molto. Ci sono diversi metodi di guadagno per questo tipo di influencer e potremmo provare anche noi questa strada se amiamo viaggiare.

I consigli per diventare un travel blogger

Il mondo dei travel blogger è sempre più popolare e affascinante. Basta una buona fotocamera e una connessione internet per provare questo tipo di lavoro. Ecco alcuni consigli per iniziare. Una volta che hai viaggiato abbastanza per avere un buon numero di storie da raccontare, il passo successivo è creare un blog. Ci sono molte piattaforme che offrono servizi di hosting e permettono di creare un blog in modo semplice e veloce. Decidi il nome del tuo blog e scegli una piattaforma che ti piace di più.

Uno dei segreti per avere successo come travel blogger è trovare la tua nicchia di mercato. In altre parole, scegliere un argomento specifico su cui concentrarsi e diventare l’esperto. Ad esempio, potresti concentrarti sui viaggi di lusso, sui viaggi low cost o sui viaggi in famiglia. Una volta che hai scelto la tua nicchia, sarà più facile attirare un pubblico specifico.

Infine, per avere successo come travel blogger è importante essere costanti e pubblicare regolarmente nuovi contenuti. I tuoi lettori devono sapere quando aspettarsi un nuovo post sul tuo blog. Cerca di pubblicare almeno una volta alla settimana e utilizza i social media per promuovere i tuoi post.

Quanto guadagna un travel blogger? Scopriamo tutti i segreti

Innanzitutto, va detto che il guadagno di un travel blogger dipende da diversi fattori, tra cui il numero di follower e l’interazione con il pubblico. Per le pubblicazioni sponsorizzate, il prezzo per la creazione di un articolo e la diffusione sui social media in Italia parte da 100 € a pubblicazione, ma può aumentare fino a 1.000 €, in base alla popolarità del blog. Stiamo parlando, ovviamente, di travel blogger italiani. Se riusciamo ad entrare nel mercato estero, allora i guadagni aumentano vertiginosamente.

Per partecipazioni a blog tour ed eventi, la fee prevista oscilla tra i 100 € e i 500 € al giorno, spese di trasporto escluse. Tutto dipende dall’importanza del blogger in questione e, in caso di blogger internazionali, il gettone di presenza può superare i 1.000 €.

Guadagneremo anche di più se raggiungiamo il mercato internazionale

Un blogger professionista nel settore Travel in Italia può guadagnare mensilmente tra 500 € e 1.500 € con solo blog, a cui si aggiungono i ricavi aggiuntivi derivati dalla vendita di altri servizi paralleli. Inoltre, i blogger che diversificano le fonti di reddito vendendo servizi di scrittura freelance, creazione di contenuti, gestione social media e consulenza possono raddoppiare o triplicare tale cifra.

Tuttavia, questi dati riguardano esclusivamente il mercato italiano, poiché nel mercato estero le cifre salgono notevolmente. Ad esempio, i grandi blogger americani possono guadagnare diverse centinaia di migliaia di dollari al mese. Questo, quindi, è quanto guadagna un travel blogger. Se siamo appassionati del settore, diamoci subito da fare!