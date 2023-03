Milly Carlucci sull’orlo di una crisi di nervi. Infila un flop dopo l’altro e se la prende con Amici. Cosa succede a Ballando e al Cantante Mascherato?

Gli insuccessi fanno rabbrividire anche chi sta nel piccolo schermo da tanti anni. Flop e crolli di ascolti sono difficili da gestire e ci si ritrova nella bufera senza sapere come reagire. In questi casi prendersela con gli avversari potrebbe avere un effetto negativo.

Siamo già arrivati alla quarta edizione del Cantante Mascherato per Milly Carlucci che in tv è presente anche con Ballando sotto le stelle. La vita è dura se dall’altra parte c’è Amici di Maria De Filippi che spopola battendo la concorrenza addirittura di 10 punti. Il risultato è del 17% di share nonostante la volata tirata dai Soliti Ignoti di Amadeus. Questo numero non sta bene alla Carlucci ma nemmeno alla direzione della Rai. A farne le spese potrebbero essere i vari protagonisti da De Sica a Zanicchi, a Insinna e Facchinetti.

Stefano Coletta, Direttore del Prime Time, è in affanno. Dopo la batosta di Benedetta Primavera arriva quella del Cantante Mascherato che però costa molto di più essendo una produzione Endemol Shine.

Avversari fuori portata

Milly Carlucci sull’orlo di una crisi di nervi è proprio una notizia e lo dimostra il commento della presentatrice sugli avversari. Non solita a questi passi falsi, questa volta la Carlucci deve proprio aver agito d’istinto. Secondo la più famosa delle 3 sorelle, la prima edizione di Amici è stata un flop. Una bugia che i media hanno passato come marachella in buona fede. L’amarezza della sconfitta.

La Carlucci sta pagando il divario di ascolti nei confronti di una trasmissione fatta con pochi fondi. Una trasmissione molto redditizia quella di Amici perché basata sulle abilità della De Filippi di trasformare in oro ciò che tocca. Le relazioni professionali di Maria sono di carattere internazionale. Da Harrison Ford a Michael Douglas, da Al Pacino a Johnny Depp, gli affezionati ricevono sempre grandi sorprese sia sul palco di Amici come su quello di C’è posta per te. E la differenza si nota.

Milly Carlucci sull’orlo di una crisi di nervi e possibile stop

Purtroppo Milly Carlucci non è nuova a certi intoppi. Nel febbraio del 1988 lo show Evviva doveva presentare a tutta l’Italia il grande acquisto Fininvest della stagione. Proprio Milly Carlucci. Lo spettacolo registrato presso lo Studio 1 del Centro Palatino tanto caro a Pippo Baudo doveva andare in onda in 6 puntate. In quel caso la presentatrice faceva tutto, cantava la sigla, reinterpretava vecchie canzoni e ballava le coreografie di Perry Moore. Ogni puntata aveva un tema differente.

La prima puntata fece il 13% di share con meno di 4 milioni di spettatori. Quindi modifiche drastiche in corso e cambiamenti radicali per scendere nella seconda puntata al 9% di share con 2 milioni di spettatori. La chiusura fu inevitabile e la produzione fu una delle peggiori proposte da Canale 5 sotto la guida di Berlusconi senior. Vista l’esperienza dovrebbe essere più facile gestire certe tensioni. Evidentemente non lo è. Tutti si aspettano di capire quale sarà il destino dei due programmi della Carlucci che sembra arrivata a una svolta della propria carriera.