Sell in may a Wall Street o Toro fino al 4 agosto-proiezionidiborsa.it

Continuiamo ad assistere a movimenti erratici sotto a importanti resistenze che già durante il mese di marzo hanno bloccato il rialzo. Questo stop ha portato a una correzione veloce di diversi punti percentuali. Ora cosa accadrà? Sell in may a Wall Street o Toro fino al 4 agosto?

La casistica

Dal 1898 al 2007 il periodo ottobre aprile ha registrato in maggioranza un rendimento superiore a quello maggio settembre. Come mai? Le spiegazioni potrebbero essere molteplici, e anche contrastanti fra di loro. Per questo motivo, riteniamo non commentare e prendere solo atto di questo fatto.

Il contesto macroeconomico

Da settimane si discute se alle porte ci sia una recessione economica oppure un atterraggio morbido dell’economia. I nostri studi ci fanno propendere per la seconda ipotesi, e questa sembrerebbe trovare conferma anche nella pubblicazione delle recenti trimestrali. Cosa attendere ora? Questa settimana vedrà il 3 maggio la decisione della FED, il 4 maggio della BCE, e il 5 la pubblicazione sul report dell’ocuapzione americana. Come dire? I nodi ora verranno probabilmente al pettine, e questi eventi faranno da driver fino al setup del 4 agosto. Le nostre statistiche ci fanno dire che il segno dei nostri setup si alternano, e mentre quello del 6 marzo è stato di massimo, quello del 6/7 aprile di minimo, attendiamo quindi un rialzo fino al 4 agosto.

Inoltre, sia il barometro della prima settimana dell’anno, che quello di gennaio, ci fanno ritenere che le probabilità siano elevatissime che l’anno chiuda con un rendimento positivo. Le serie storiche calcolano questo fra il 20 e il 25%.

Per i motivi appena indicati riteniamo che le resistenze che stanno fermando il rialzo presto potrebbero essere superate con un’esplosione di momentum.

Torniamo al breve termine.

Oggi i mercati europei sono chiusi per festività.

A Wall Street giornata di contrattazione di venerdì in rialzo e si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.098,16

Nasdaq C.

12.226,58

S&P500

4.169,48

Attendiamo una fase laterale fino a martedì per poi lasciare spazio a un rialzo fino a venerdì.

Sell in may a Wall Street o Toro fino al 4 agosto?

Il rialzo potrebbe durare se reggeranno i seguenti livelli in chiusura di seduta giornaliera:

Dow Jones

33.374

Nasdaq C.

11.950

S&P 500

4.075.

