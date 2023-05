Dopo che nel corso dei primi tre mesi del 2023 il settore dei semiconduttori aveva fatto faville, rialzo di circa il 30% del Semiconductor Index, il mese di aprile ha visto una repentina inversione ribassista che ha portato a una discesa di oltre il 10%. In questo contesto non fa eccezione STMicroelectronics. Il titolo italo-francese, infatti, era arrivato a guadagnare circa il 50% rispetto all’ultima seduta del 2022, ma ad aprile ha perso circa il 25% rispetto ai massimi. A questo punto, dopo il peggior mese dallo scoppio della pandemia cosa potrebbe accadere adesso su titolo STMicroelectronics?

La situazione non è delle migliori e il quadro di breve periodo è già stato ampiamente discusso in un precedente articolo, insieme a quelle che sono state le cause scatenanti del ribasso. Oggi andremo a studiare il contesto di medio/lungo termine utilizzando il time frame settimanale e quello mensile.

Dopo il peggior mese dallo scoppio della pandemia cosa potrebbe accadere adesso su titolo STMicroelectronics? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 38,61 €, in ribasso dell’8,72% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Bruttissima chiusura settimanale per il titolo che ha visto la rottura del forte supporto in area 39,89 €. A questo punto la discesa potrebbe continuare fino in area 30,66 € dove già in passato le quotazioni hanno trovato un valido supporto dal quale sono ripartite. Qualora, poi, anche questo supporto non dovesse tenere, allora l’obiettivo successivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 21 €.

Il rialzo, invece, potrebbe riprendere forza nel caso in cui ci fosse l’immediato recupero di area 39,89 €.

Time frame mensile

Anche a livello mensile, sebbene tutti gli indicatori siano ancora impostati al rialzo, lo scenario non è dei più favorevoli. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere segnato un nuovo massimo storico, le quotazioni hanno chiusura il mese sotto quello precedente, indicato in figura dalla linea azzurra. A meno di un rapido recupero, quindi, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 30 € (da notare la coincidenza con l’obiettivo settimanale).

Il mese di maggio, quindi, potrebbe avere un ruolo determinante per capire il futuro di lungo termine di STMicroelectronics.