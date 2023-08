Sei tornato dalle vacanze e il frigorifero è vuoto? Ecco delle ricette sfiziose da cucinare con gli avanzi 

Dai un’occhiata a queste idee per il pranzo o la cena da improvvisare al rientro dalle vacanze usando solo quello che hai in casa.

Il ritorno dalle vacanze è sempre abbastanza traumatico per tutti: abbandonati il relax e i luoghi da sogno si torna alla solita fatidica routine giornaliera.

Ma prima ancora di riprendere la vita da ufficio, bisogna affrontare il rientro da un punto di vista psicologico e anche materiale.

Spesso l’aereo è in ritardo, potresti smarrire i bagagli e poi, qualora tornassi la sera, non è detto che trovi qualcosa di commestibile per cena.

Certo, non è da tutti aver voglia di cucinare appena rientrati.

In ogni caso, ne vale la pena per non spendere ulteriori soldi in consegne a domicilio e non far marcire il poco avanzato in casa.

Se infatti hai deciso di lasciare acceso il frigorifero in tua assenza perché sei stato via pochi giorni, potresti avere qualcosa da smaltire in fretta.

Senza contare le scatolette che si trovano sempre in qualche angolo della dispensa e che tornano utilissime proprio in queste occasioni.

Ma se sei tornato dalle vacanze e il frigorifero è vuoto, dai un’occhiata a queste ricette facili e velocissime che riportano subito il buonumore.

Un menu completo

Cominciamo con un primo piatto, povero per eccellenza, ma che con pochi semplici accorgimenti può diventare saporito e davvero sfizioso.

Si tratta della pasta in bianco, una ricetta facilissima per cui servono pochissimi ingredienti: pasta, formaggio grattugiato, olio e un pizzico di pepe.

Il segreto per rendere il piatto più intrigante consiste nel saltare la pasta con del burro sciolto in acqua di cottura.

In alternativa, se non hai il burro, puoi rendere più saporito il condimento grattugiando gli avanzi di formaggio a pasta dura dispersi in frigorifero.

Passiamo alla seconda portata: polpette di pane.

Ti basta mettere in ammollo il pane secco che trovi in cucina, per poi amalgamarlo con del formaggio grattugiato di qualunque tipo, pepe e prezzemolo.

Se hai due uova non ancora scadute meglio, altrimenti fai senza e cerca di realizzare un impasto compatto.

A questo punto, forma delle polpette da scottare con un filo d’olio in una padella antiaderente, mantenendo la fiamma bassa.

Come contorno, potresti aggiungere una banale scatola di ceci: cuoci in padella insaporendo con olio, sale, pepe, curry, curcuma o paprika.

Se invece vuoi limitarti al minimo indispensabile, preparati una piadina veloce con gli ingredienti dimenticati sul fondo della dispensa.

Ad esempio, potresti farcirla con tonno, mais e maionese.

Ma sapevi che con gli avanzi volendo potresti anche preparare un dolce semplicissimo, leggero e poco calorico per la colazione?

Qualcuno la chiama torta all’acqua, ma spesso viene anche definita torta senza niente.

Effettivamente nell’impasto ci sono solo di acqua, zucchero, farina, lievito e vanillina.

Una volta amalgamati gli ingredienti, cuoci in forno a 180° gradi per 30 minuti ed eventualmente preparati a guarnire con dello zucchero a velo.

In alternativa, usa le mini confezioni di marmellata di cui avrai sicuramente fatto scorta a colazione in albergo.