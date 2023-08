9 oggetti inutili che hai in casa e che occupano solo spazio: controlla e buttali subito via

Ti è mai capitato di aprire un cassetto e trovare degli oggetti vecchi e inutili? Ecco è proprio arrivato il momento di buttarli via per recuperare spazio e ordinare casa. Scopri quali sono questi oggetti e quali di questi puoi riciclare.

Piccola o grande che sia, la casa è sempre il posto che ci fa sentire protetti e al sicuro. Una sorta di specchio che racconta molto di noi e che riflette la nostra personalità.

L’arrediamo, la puliamo e ce ne prendiamo cura.

Ma è molto facile che nella nostra casa si accumulino oggetti, spesso non essenziali. Lo spazio è davvero prezioso, ecco perché dovresti eliminare il superfluo e tutto quello che non serve più.

9 oggetti inutili che hai in casa e che devi subito buttare via

Di solito il decluttering degli armadi avviene durante il cambio di stagione. Un’operazione preziosa che ti permette di buttare via o regalare i capi di abbigliamento che non indossi da tempo o che non ti piacciono più.

Ma hai mai controllato il beauty case? Spesso non ci pensi ma i prodotti make up hanno una data di scadenza. È una buona abitudine controllare sempre il PAO, che indica il periodo entro cui utilizzare i trucchi.

Non è solo una questione di spazio, ma è molto importante evitare che i prodotti scaduti siano utilizzati sulla pelle, sugli occhi e sulle labbra.

Tutti abbiamo in casa il cassetto dei calzini spaiati. Rimangono lì per anni in attesa di ricongiungersi con il proprio compagno. In realtà, rubano solo spazio. Puoi decidere di buttarli via, oppure riciclarli.

Ad esempio, potresti utilizzarli per pulire la casa, per creare dei profumatori da inserire negli armadi o realizzare dei pupazzi per far divertire i bambini.

Stesso discorso anche per gli asciugamani troppo ruvidi e consumati. Buttali via oppure utilizzali in altri modi.

È il momento di togliere anche queste cose inutili

Andiamo in cucina. Sai cosa dimentichi spesso nella dispensa? Le spezie e le erbe aromatiche essiccate.

Pepe, cannella, origano, rosmarino, paprica, ecc. Molte volte abbiamo lo scaffale pieno di questi alimenti, ma li usiamo poco. Se sono scaduti buttali via, oppure utilizzarli per preparare dei sacchetti profumati da mettere nell’armadio o nei cassetti.

Dai un’occhiata anche nel freezer. Ci sono alimenti congelati da anni? Forse è il momento di buttarli via.

Quante volte hai acquistato un elettrodomestico e conservato il manuale delle istruzioni. Probabilmente hai i cassetti pieni. Se non hai più gli apparecchi, allora è il momento di eliminare o riciclare questa carta. Stesso discorso anche per i cavi di alimentazione. Prima di disfartene, però, assicurati che non funzionino più o che non possano essere ancora utili.

Capita di buttare via delle scarpe vecchie ma conservare la scatola. “Prima o poi può servire”, ripetiamo.

In realtà rimangono lì a prendere polvere. Buttale via o usale come contenitori salva spazio.

Ecco, quindi 9 oggetti inutili che hai in casa e che devi assolutamente buttare via.