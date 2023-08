Sei sicura di utilizzare la maschera giusta per i tuoi capelli? Ecco quale scegliere per ricci, lisci o mossi

Una maschera non vale l’altra: utilizza quella più adatta ai tuoi capelli per evitare di rovinarli

L’unico modo per avere capelli belli e lucenti è curarli. Non ci sono altre scappatoie, se non quella di trattarli coi prodotti più adatti a loro. Così come ognuno di noi è unico rispetto agli altri, così lo sono anche i nostri capelli. Ciò vuol dire che ogni capello avrà caratteristiche specifiche, che andranno trattate coi prodotti più adatti. Un’attenzione particolare è quella da dedicare alla scelta della maschera. Molti di noi scelgono la maschera in maniera casuale, senza neppure controllare le caratteristiche specifiche del prodotto.

La realtà è che esistono diversi tipi di maschere, studiate al fine di trattare una tipologia di capello piuttosto che un’altra. Nelle righe che seguono scopriremo come scegliere quello giusto per noi in base alle caratteristiche dei nostri capelli, in modo semplice e veloce. Insieme impareremo a capire quali criteri dovrà rispettare il nostro prossimo prodotto per capelli.

Sei sicura di utilizzare la maschera giusta mentre lavi i capelli? Scegli quelle con gli estratti naturali più adatti

La maschera è un prodotto fondamentale all’interno del processo di lavaggio dei capelli. Non bisogna confondere la maschera con il balsamo, poiché sono due prodotti ben diversi, anche se entrambi utili. Tra questi, infatti, c’è una differenza sostanziale, che riguarda la modalità di azione.

Se il balsamo agisce sulle punte del capello, andando a lavorare sulle doppie punte, la maschera ha un’azione più profonda. Per questo, spesso, anche i tempi di posa dei due prodotti sono ben diversi.

Ecco cosa usare per i capelli ricci

I capelli ricci sono fisiologicamente portati a creare nodi. Si incastrano facilmente gli uni con gli altri e vanno curati con particolare attenzione. Per questo, dovremo utilizzare una maschera districante e nutriente. L’ideale sarà che abbia al suo interno un estratto naturale di avocado, particolarmente adatto per ammorbidire anche i capelli più crespi.

In aggiunta a ciò, diamo anche un altro consiglio utilissimo per chi ha i capelli ricci. Il pettine ideale per districare i capelli ricci (o mossi) è quello di legno, con denti larghi. Questi ultimi, infatti, sono altamente idonei per sciogliere i nodi presenti nei capelli e trattare con gentilezza i ricci e le onde naturali. Inoltre, un materiale naturale come il legno sarà perfetto in quanto antistatico, perfetto per impedire l’accumulo di elettricità statica sui capelli.

I capelli lisci e i loro segreti

Sei sicura di utilizzare la maschera giusta quando lavi i tuoi capelli lisci? Questa tipologia di capello è particolarmente delicata e, tendenzialmente, tendono ad essere molto elettrici. Per curare in profondità i capelli lisci dovremo utilizzare una buona maschera idratante e lisciante. Questo prodotto ci aiuterà a disciplinare la nostra chioma, rendendola più liscia, morbida e lucente.

Anche in questo caso, consigliamo di ricercare dei prodotti specifici, ad esempio la maschera all’estratto naturale di alchechengi o di mandorla dolce. Entrambi questi derivati, infatti, arricchiranno il prodotto di proprietà nutrienti e benefiche per il capello, che ne godrà immediatamente. I nostri capelli ci ringrazieranno e noteremo netti miglioramenti nel giro di poche settimane.