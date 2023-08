Sei stata invitata ad un matrimonio in estate? Sfoggia una di queste 2 acconciature fresche per essere perfetta

I tuoi capelli saranno ordinati e splendenti fino a sera anche se fa caldo con le due acconciature più alla moda dell’estate.

L’estate è il momento più amato dalle coppie per compiere il grande passo. Complici le giornate più lunghe e calde (meteo permettendo), è proprio in questo periodo che la maggior parte dei fidanzati decide di sposarsi. Dall’altro lato, per gli invitati alle nozze, è sempre molto emozionante pensare a come prepararsi per partecipare all’evento. Ci sono tantissimi aspetti a cui bisogna pensare, soprattutto per la donna. Oltre a ragionare su quanto mettere nella fatidica “busta” regalo, bisogna decidere come vestirsi, truccarsi e pettinarsi. È proprio su quest’ultimo punto che ci focalizzeremo con l’articolo di oggi.

Far durare la piega tutto il giorno, specialmente d’estate, è una vera e propria sfida, molto difficile da portare a termine. Sarà anche per questo che tantissime di noi si rivolgono a un parrucchiere professionista, con la speranza che la sua esperienza e, perché no, una spruzzata di lacca, compiano il miracolo. In realtà, far sì che i propri capelli rimangano belli e ordinati è molto più facile del previsto, se si prendono le precauzioni giuste. Ciò che è importantissimo, infatti, è scegliere l’acconciatura giusta, la più adatta in base al proprio capello. Scopriamo, di seguito, quali sono le capigliature più amate e replicate del momento attuale.

Sei stata invitata ad un matrimonio in estate? La treccia sarà il tuo asso nella manica, usala così!

L’acconciatura è una parte fondamentale del risultato finale. Racconta molto di noi, completando e dando valore al nostro outfit. La pettinatura che sceglieremo dovrà, infatti, rispecchiare in qualche modo i nostri desideri. Se vorremo essere romantiche ed eleganti, potremo scegliere la treccia decorata con fiori e spille brillanti. Si tratta di una pettinatura davvero semplicissima da realizzare, anche per chi non è esperto nel curare la propria chioma. Infatti, dovremo semplicemente raccogliere i nostri capelli in una treccia, e potremo scegliere di farla morbida o più rigida.

Se lasceremo cadere due ciuffetti frontali, questi ci incorniceranno il viso, rendendoci subito romantiche e deliziose. Il tocco in più, però, sarà inserire nella treccia una sorta di corda o nastrino, magari decorato con piccoli fiorellini finti. In questo modo, sembreremo dolci e chic. Se, invece, preferiremo dare ancora più valore alla nostra capigliatura, potremo scegliere di indossare, a lato della testa, una bella spilla con strass. Solo così brilleremo ancora di più, risaltando tra gli invitati al matrimonio.

Un’altra treccia per un’altra super acconciatura

Anche per la seconda acconciatura, il vero asso nella manica sarà la treccia. Ma come la useremo stavolta? La risposta ci sorprenderà senz’altro. Sei stata invitata ad un matrimonio in estate? Allora dovrai assolutamente tenere a casa una treccia cerchietto. Potremo decidere sia di farla direttamente coi nostri capelli, che di acquistarla già pronta, ovviamente finta.

Nel secondo caso sarà molto più facile, comodo e sbrigativo acconciarsi i capelli, anche a casa. Potremo tenerli sciolti, che siano lisci, ondulati o ricci. Infine, dovremo indossare il nostro cerchietto sulla testa: solo così creeremo un look perfetto per un matrimonio estivo e avremo un look molto semplice ma di grande effetto!