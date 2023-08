Melanzane, uova, pomodoro e mozzarella, 4 semplici ingredienti e pochi euro per un piatto buono da volar via

Ecco una ricetta semplice e veloce per cucinare le melanzane farcite non al sugo senza prosciutto cotto né scamorza e senza pangrattato. Vai in cucina, indossa il grembiule e mettiamoci all’opera.

Le melanzane sono uno degli ortaggi tra i più versatili che esistano. Insieme a zucchine, patate e peperoni, sono le protagoniste di gustose caponate, un contorno siciliano agrodolce molto saporito e davvero sfizioso.

In padella o al forno, con le melanzane possiamo realizzare involtini, contorni e numerosissime altre ricette

Dagli antipasti a primi piatti come la pasta alla Norma. Per un aperitivo consistente, quasi un apericena, possiamo proporre degli involtini di melanzane, farciti in tanti modi. Senza contare i numerosi contorni che possiamo realizzare. Le modalità di cottura sono talmente tante che ci permettono di preparare piatti estremamente leggeri o dannatamente calorici (ma ogni tanto, uno strappo alla regola si può anche fare!). Le possiamo infatti fare semplicemente grigliate, condite poi con un filo d’olio e del prezzemolo, oppure fritte.

A variare sono quindi anche i metodi di cottura: in forno, in padella, sulla piastra, in olio profondo, nella friggitrice ad aria o sulla griglia. In un articolo sulle melanzane, come non citare la celeberrima parmigiana. Un grande classico che possiamo proporre anche in rivisitazioni fresche e leggere. Nelle prossime righe suggeriremo una ricetta sfiziosa ma decisamente ipocalorica, da gustare quindi senza sensi di colpa.

Melanzane, uova, pomodoro e mozzarella, 4 semplici ingredienti per preparare una ricetta gustosa

Partiamo dalla lista degli ingredienti necessari:

2 melanzane belle sode e di dimensioni medio grandi;

una mozzarella vaccina;

1 uovo;

2 pomodori;

200 g di mollica di pane;

3 cucchiai di latte;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

olio EVO q.b.;

basilico q.b.;

origano q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Melanzane, uova, pomodoro e mozzarella, 4 semplici ingredienti, ma vediamo ora come procedere: