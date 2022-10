Segnale rialzista e di fine ribasso a Wall Street?

Wall Street ha mostrato una forza negli ultimi giorni che non si vedeva da diverse settimane. Sembra che alcuni oscillatori stiano iniziando a girare verso l’alto e a generare un segnale rialzista e di fine ribasso.

Fra oggi e domani sono attese conferme in merito, e ulteriori segnali che possano far sperare in ulteriori rialzi dei prezzi.

Ottobre, come scritto più volte, potrebbe rappresentare il mese in cui potrebbe arrestarsi la discesa iniziata nel mese di gennaio.

Procediamo per gradi.

Le Borse di Wall Street hanno chiuso la seduta di contrattazione del 4 ottobre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.316,32

Nasdaq C.

11.176,41

S&P 500

3.790,93.

L’andamento dei mercati tornerà ad allinearsi con la previsione?

In blu i mercati americani, in rosso la previsione annuale su scala settimanale.

I prezzi sono tornati al rialzo. I livelli che manterranno il nuovo trend

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 28.855. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 29.812.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.577. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.101.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.604. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.737.

Segnale rialzista e di fine ribasso e indicazioni degli algoritmi proprietari

Al momento, nonostante divergenze rialziste, la situazione grafica non è chiara e ancora non si ravvisano segnali direzionali. Per questo motivo, la posizione assunta è quella di rimanere in attesa di sviluppi. Questi potrebbero venire entro il giorno 7 ottobre.

Frattanto quale potrebbe essere la migliore strategia di investimento?

Mantenere un atteggiamento di attesa, e rimanere a bordo campo (Flat). Di breve termine, sarebbe sconsigliabile comprare e vendere azioni. Di lungo (in ottica di 7/10 anni) è invece sempre il momento giusto.

