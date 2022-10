I rischi di investire in azioni sono stati evidenti da gennaio di quest’anno in poi. Le Borse mondiali hano perso il 25% circa, e molti investitori come al solito, e contro qualsiasi logica dettata dallo studio delle serie storiche, hanno venduto azioni in perdita. La migliore strategia di investimento, invece sarebbe quella del dollar cost average, ovvero di comprare a rate durante i ribassi una piccola parte del proprio portafoglio in azioni, e il restante sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL, con ottica di almeno 7/10 anni. C’è da dire che un ribasso del 20% di media nelle serie storiche è stato assorbito in 3/5 anni, in alcuni casi specifici anche meno, in altri in più tempo. Come si recuperano le perdite in Borsa? Abbassando il prezzo di carico, e aspettando.

Inoltre, nei primi 26 mesi del decennio tende a formarsi un minimo rilevante che non dovrebbe più essere ritoccato.

Procediamo per gradi.

Dinanzi a noi abbiamo due date, entro le quali secondo un principio statistico i mercati potrebbero tornare definitivamente al rialzo: il 17 ottobre 2022, e poi la prima decade di marzo del prossimo anno.

Alle ore 17:44 della seduta borsistica del 4 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.673

Eurostoxx Future

3.477

Ftse Mib Future

21.535

S&P 500 Index

3.781,44.

Si torna al rialzo come da frattale previsionale? Nuovo allineamento?

Previsione in rosso, mentre in blu l’andamento dei listini. Il grafico è su scala settimanale.

Fino al 16 agosto, scadenza di setup la “corrispondenza fra le due linee è stata quasi del 100%.

Possibile modifica dello scenario settimanale

Atteso il massimo fra lunedì e martedì, e poi successivo ribasso.

I livelli da monitorare per definire la prossima direzione dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.277. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.435.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.355. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.392.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.070. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 21.390.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.604. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.737.

Le previsioni dei nostri Trading systems

Direzione contrastata e quindi Flat.

Cosa attendere domani dopo l’apertura delle Borse?

Il rimbalzo, dopo qualche ora di incertezza, potrebbe continuare.

Come si recuperano le perdite in Borsa quindi?

Non dando importaza a quello che accade nel breve termine, ma analizzando per bene il proprio profilo di rischio, e investendo con un’asset allocation diversificata sulle Borse mondiali.

