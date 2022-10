Come vestirsi con classe con 15 e 20 gradi di temperatura anche a 50 e 60 anni

Il nostro abbigliamento deve rispettare sicuramente le regole della moda e starci bene, ma allo stesso tempo adattarsi al clima. In caso contrario infatti si sentirà caldo o freddo a seconda delle situazioni.

Non sempre però si riesce a conciliare nell’outfit aspetti pratici ed estetici, tanto più quando le temperature oscillano.

La maggior parte di noi si dispera per vestirsi in autunno, perché tanto si raggiungono 12-15 gradi, tanto 18-20 gradi circa. La soluzione ideale è sempre il classico abbigliamento a cipolla, ma bisognerà selezionare e accostare gli indumenti con gusto per essere sempre attraenti.

Indumenti da indossare nelle mezze stagioni

Quando ci si chiede come vestirsi con classe con 15 e 20 gradi, bisogna sapere quali sono gli indumenti must da avere assolutamente nell’armadio.

Indubbiamente non potrà mancare una bella camicia a maniche lunghe. Da mettere sopra la camicia oltre al solito cardigan potremo prendere in considerazione un pullover a barca o a scollo a V in filo. Non meno riuscito l’abbinamento con un gilet in filo. Due accostamenti davvero riusciti e chic tanto più considerando che lo stile collegiale è tra le tendenze di questo autunno assieme ad alcuni particolari colori moda. Si potrà poi abbinare a una bella gonna prediligendo quelle midi che arrivano fin sul ginocchio.

Sotto il cardigan però sarà possibile mettere anche una maglia in cotone, magari abbinata a un foulard in seta a fantasia se troppo scollata. Sarà un modo per prevenire o alleviare il mal di gola molto diffuso quando ci sono sbalzi di temperatura.

Come materiali per le maglie sarà bene orientarsi sul cotone o comunque tessuti sottili, introdurre già la lana significherebbe sudare e ciò non ci fa farebbe stare bene. Per evitare di ammalarsi bisognerà dosare bene i materiali degli indumenti. Sarebbe buona abitudine anche indossare una maglietta della salute al di sotto. Infatti serve per evitare sbalzi di temperatura e colpi di freddo, nonché per asciugare il sudore.

Per quanto riguarda la parte inferiore del corpo, oltre alle gonne midi molto stilose ma anche sufficientemente calde quelle lunghe. Le si potrà poi indossare con collant 15/20 denari o con leggings velati.

Come vestirsi con classe con 15 e 20 gradi di temperatura anche a 50 e 60 anni

Per quanto riguarda i pantaloni, perfetti i jeans. Ideali da indossare dentro gli stivali, purché i jeans siano sufficientemente stretti e dritti. Oltre ai jeans anche i pantaloni in tessuto o maglina si adattano al periodo autunnale.

Per quanto concerne gli abiti sarà bene propendere per quelli in cotone, tessuti sintetici o maglina. Scegliamoli a maniche lunghe o a tre quarti, in caso siano a giromaniche o a mezza manica indossiamovi sopra una giacca o un coprispalle.

Nella scarpiera assieme agli stivali e agli anfibi non potranno mancare sneakers in pelle, polacchine, ballerine e francesine. Sotto gli abiti più eleganti si potranno indossare décolleté o Mary Jane in camoscio.

Ovviamente non dimentichiamo un capospalla da portare con noi, soprattutto per la sera.

La giacca da usare in autunno può essere un bel trench, un impermeabile davvero raffinato. non meno adatti però anche la giacca in pelle o una giacca a vento. Assicuriamoci però di avere almeno una giacca con cappuccio nell’armadio perché risulterà utile bei giorni di pioggia.

