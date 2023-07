Fantastica la casa di Federica Pellegrini dove si mescolano rustico e vintage: come avere una dimora eclettica in pochi passi

La super campionessa vive a Verona con il marito Matteo Giunta suo ex allenatore. La coppia ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express e sicuramente avrà avuto una gran voglia di tornare a casa durante il programma. Fantastica la casa di Federica Pellegrini: ecco perché il loro nido è davvero bellissimo.

In casa oltre al marito anche gli amati cagnolini. Non è facile tenere in ordine gli spazi domestici quando si amano gli animali. Lo stile rustico ci viene incontro e ci aiuta. E Federica Pellegrini lo ha scelto per la sua casa di Verona. Controsoffitto in legno per sfruttare il tetto molto alto, pareti in pietra, spazi ricchi di lampade e piante. In cucina tavolo bianco con sedie di un design personalizzato e lampadario pesante di colore nero.

Lo stile rustico si sposa perfettamente con quello scelto per la camera da letto che invece è vintage. Il vintage è tornato prepotentemente di moda in diversi settori e l’arredamento non ha fatto eccezione. I colori sono moderni, né anonimi né piatti, il giallo ocra domina e gli abbinamenti rendono la stanza davvero luminosa. Sopra il letto, appeso al muro, un dipinto di un busto di donna dell’antica Roma. Il sapore retrò della camera è garantito anche da colori classici come bianco, nero e rosa antico, colori consigliati anche per chi ha problemi di insonnia. La combinazione è ritenuta perfetta per avere riposo e relax durante la notte.

Mischiare con gusto

Fantastica la casa di Federica Pellegrini, con tanto legno anche nelle scale e le vetrate che danno un sapore country a salone e spazi di passaggio. D’altronde lei ha girato molto in vita sua, affiancare tutti gli stili che ha visto con i suoi occhi non è facile. La scelta del rustico e del vintage è vincente, come lei è sempre stata. Parquet caldo, libreria a cubi laccati, nessun dettaglio è trascurato.

Ma come si fa ad avere così tanto gusto, a mettere insieme più stili senza fare un minestrone? Come possiamo ottenere lo stesso effetto in casa nostra senza spendere un patrimonio? Possiamo essere eclettici ma non pacchiani seguendo pochi consigli utili. Partiamo dalla scelta classico o moderno. Sono stili che non possono convivere perché opposti ma uno può evidenziare l’altro. Se abbiamo scelto uno stile classico, facciamolo fino in fondo senza ripensamenti, un oggetto moderno posizionato con gusto metterà in risalto la scelta. Al contrario, uno spazio totalmente moderno con un oggetto antico richiamerà l’attenzione con classe. Quando mischiamo gli stili evitiamo oggetti enormi che occupano molto spazio e che confondono la vista. Se un oggetto è ingombrante, è necessario dedicargli uno spazio apposito in cui sarà lui il protagonista. In questo caso evitiamo di mischiare troppo.

Fantastica la casa di Federica Pellegrini, prendiamo spunto

Dovremmo fare molta attenzione alla scelta dei colori. Federica Pellegrini è stata bravissima in questo. I colori devono essere pochi, cromaticamente integrati, armoniosi, moderni con pavimenti in legno e mobili antichi, retrò come il giallo ocra se lo stile delle camere punta al futuro. Se abbiamo qualche oggetto importante rendiamogli giustizia con l’illuminazione. È un altro elemento che Federica Pellegrini non ha trascurato. Come una provetta arredatrice.

Usiamo gli oggetti in modo diverso da come sono stati pensati. Una vecchia panca può essere trasformata in tavolo, un oggetto da cucina che non usiamo potrebbe diventare un arredo con cui arricchire balcone o terrazza. Lo stile minimal va d’accordo con quello barocco, se abbiamo pochi oggetti inseriamo uno specchio o una poltrona decorata. Se ci piace lo stile della Pellegrini, country o vintage, ricordiamoci che con questo stile stanno bene gli arredi in acciaio. Se vogliamo una casa high-tech smorziamo i toni, colori freddi, linearità, metalli e luci prevalgono ma cerchiamo di non rinunciare a piante e a spazi verdi. Qualche tratto di rosso aggressivo oppure un materiale antico che spezzi la monotonia dei giorni nostri è consigliato in questo caso.