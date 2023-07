La piccola Venezia dell’Emilia Romagna, è la città dove va in vacanza Michelle Hunziker

“Era come andare alle Maldive”, con questa frase apparsa sul suo profilo Instagram, Michelle Hunziker descrive le sue vacanze, da ragazza, in Emilia Romagna. Naviga tra i ricordi dei favolosi anni Novanta e la grande ospitalità dei romagnoli. Anche oggi, che di primavere ne ha 46, però, ha deciso di godersi un po’ di mare in una celebre località della riviera. Scopriamo insieme quale.

Il suo nome è sempre stato accostato a vacanze e mare, piadine, sale giochi e discoteche. Poi, dal 1994 è diventato familiare per le imprese del suo eroe. L’uomo che, con le sue straordinarie vittorie, l’ha portato in giro per il mondo. Anche oggi che Marco Pantani è scomparso da 10 anni, il primo pensiero che molti associano alla città di Cesenatico è proprio quello del Pirata. Più del mare, delle piadine e dell’estate romagnola.

Una città di quasi 26 mila abitanti che durante l’estate si anima intorno al suo luogo simbolo, il canale leonardesco che fa sì che venga definita una “piccola Venezia di Romagna”. Costruito nel 1500 per far fronte al problema dell’insabbiamento del porto, ha, di fatto, favorito lo sviluppo della città, in particolar modo del fiorente commercio ittico.

La piccola Venezia che ha stregato Michelle Hunziker

A Cesenatico si trovano hotel e case vacanze davvero per tutte le tasche. Quello in cui alloggia Michelle Hunziker, per esempio, è tra gli alberghi più belli di tutta la riviera. Anch’esso è dedicato a Leonardo ed è un 5 stelle deluxe che copre un’importante area vicino al centro storico della città, con tanto di spiaggia privata e Spa. Camere che vanno dalle 700 alle 1300 euro a notte a luglio.

Tuttavia, non esiste solo il lusso. A Cesenatico si possono trovare alloggi di qualità anche spendendo cifre molto inferiori. La ricettività dell’Emilia Romagna, come sottolineato anche da Michelle, non ha paragoni, così come la gentilezza di chi sa come si trattano i turisti, mettendoli a proprio agio.

La Cesenatico di Marco Pantani e non solo

Chi decide di soggiornare a Cesenatico sente nell’aria, già al suo arrivo, la presenza di Pantani. Il suo museo a pochi passi dalla stazione, la grande statua che campeggia in piazza Marconi, la tomba nel cimitero monumentale e la piadineria di via Torino, una volta gestita dai genitori, e oggi meta di pellegrinaggio per tanti fan con bandana in testa.

Un’esperienza assolutamente da vivere per i milioni di tifosi che, in giro per il mondo, hanno sostenuto il grande scalatore romagnolo sulle strade di Giro e Tour. Una città a lui devota che, però, ha altri monumenti interessanti da visitare. A partire dalla statua di Garibaldi, al centro di piazza Pisacane, che rappresenta il primo riconoscimento assoluto in onore dell’eroe dei due mondi oppure il grattacielo Berardi, che è stato per anni, dal 1958 quando fu edificato, il palazzo residenziale più alto d’Europa con i suoi 118 metri. Alla chiesa di San Giacomo che si affaccia sul canale, costruita nel 1324 e successivamente modificata nel corso dei secoli. Per concludere con la piazza della Conserve, con il grande pozzo in laterizio dove veniva conservato il pesce, sin dal 1500. D’estate, ogni lunedì sera, ospita un interessante mercatino dell’antiquariato.

La piccola Venezia dell’Emilia Romagna, è una città da scoprire, una delle più graziose ed economiche dell’intera riviera.