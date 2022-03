A volte basta davvero poco per organizzare un paio d’ore di visita a un qualcosa di particolare che abbiamo vicino casa. Spesso ci industriamo per capire come fare a trascorrere una giornata fuori porta e non ci accorgiamo che quello che cerchiamo si trova accanto a noi. Posti visitabili in un pomeriggio di primavera, approfittando di un clima favorevole soprattutto nel fine settimana.

Ci si concentra su ciò che è lontano da noi, tralasciando, erroneamente ciò che invece è a pochissimi chilometri. È il caso del luogo che descriveremo oggi, che si trova a una ventina di chilometri da Milano e che racchiude in sé un pezzo di storia della città, sconosciuto ai più.

Un paese che è stato set cinematografico di alcuni film e che ha fatto da sfondo a diversi spot pubblicitari. Si trova nelle immediate vicinanze del capoluogo meneghino ed è facilmente raggiungibile da tutta la Lombardia. Stiamo parlando di Corneliano Bertario. Un nome non propriamente facile da ricordare per un luogo, però assolutamente da visitare.

Fa parte del comune di Truccazzano, di cui è una frazione, ed è abitato da circa 500 abitanti. Situato in una zona di campagna, è caratterizzato da una riserva naturale in cui si possono trovare numerose specie di fauna selvatica. Qui, un tempo, scorreva il fiume Adda, di cui oggi rimangono solamente dei rami morti. Il paesaggio è ricco di boschi e la riserva, un tempo, era il luogo di caccia dei Borromeo.

Sede di film e spot pubblicitari, questo suggestivo borgo a 20 chilometri da Milano è perfetto per una gita fuori porta

A questo illustre e nobile famiglia della storia milanese è poi collegato l’edificio più importante della piccola frazione. Un imponente castello situato nel centro, da cui poi si dipana uno stretto dedalo di vie contraddistinto da case in pietra di chiaro stampo medioevale.

Il piccolo paese ha chiare origini romane, ma è stata la famosa battaglia del 1158 a metterlo sui libri di storia della città. Infatti, Federico Barbarossa subì una pesante sconfitta, nella sua avanzata verso Milano, durante un tentativo di guado dell’Adda proprio a Corneliano.

Il Castello, invece, risale a più di due secoli dopo e fu un lascito di un altro importante nome della storia della città simbolo della Lombardia, ovvero i Visconti.

Oltre a essere stato location di film e spot, oggi è utilizzato come sede di matrimoni o eventi mondani ed è una struttura visitabile su appuntamento. Le case che lo circondano rendono davvero speciale l’atmosfera che si respira a Corneliano. Caratterizzato anche dalla presenza di numerose botteghe artigiane e artistiche in cui si praticano ancora oggi i mestieri dei tempi antichi.

Sede di film e spot pubblicitari, questo suggestivo borgo appena fuori Milano è l'ideale per trascorrere una giornata di primavera tra natura e storia. Corneliano Bertario, un nome non semplice da ricordare solo per chi non deciderà di andare a visitarlo per ammirarne tutta la bellezza e la particolarità.

