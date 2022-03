Sono questi i 3 borghi medievali e romantici che si trovano a due passi da Milano e si visitano in giornata adatti sia per famiglie che per coppie, single o comitive

Il nostro Paese, lo abbiamo detto più volte, è un luogo ricco di storia e cultura e un posto magnifico da visitare. Chi vive nelle grandi città sa già di poter godere di molti privilegi e di poter incontrare ad ogni angolo monumenti, reperti e musei.

Anche a pochi chilometri dalla propria città è possibile trovare borghi, quartieri e ville monumentali per fare una gita fuori porta economica e in giornata.

Visitare Boffalora sopra Ticino, Bernate Ticino e Binasco

Con l’arrivo della primavera potremo mettere in cantiere davvero moltissime gite, risparmiando tempo e denaro se viaggiamo nel nostro territorio.

Per chi vive a Milano e per chi ama spostarsi in macchina, è possibile visitare alcuni borghi medievali, pieni di storia e di cultura. Spesso considerati solo come paesi dormitori, essi rappresentano in realtà dei luoghi incontaminati e ricchi di storia.

Boffalora sopra Ticino è uno di questi. Posizionata a ridosso del canale del Naviglio Grande, questa cittadina ha mantenuto intatto il centro storico e ha visto modificarsi nel tempo la parte esterna. Il ponte sul Naviglio che si collega al palazzo comunale richiama un’atmosfera antica e serena.

Sono una perla del luogo anche Villa Calderari e Villa Giulini. La prima è una villa settecentesca dalla struttura lineare e possiede un vasto giardino interno. La seconda è un luogo di grande attrazione culturale per il territorio, ma ancora non del tutto ristrutturata. Tra i posti imperdibili da visitare ci sono anche la filanda Mylius, il Santuario della Madonna dell’Acqua Nera e la Chiesa della Madonna della Neve.

A Bernate Ticino invece troveremo un Palazzo visconteo, impropriamente chiamato castello per via della sua maestosità a ridosso della Chiesa di San Giorgio. La struttura, fusa insieme, si presenta in maniera maestosa e ricca di arte. Il ponte sul Naviglio, costruito nel XV secolo, richiama l’atmosfera della vita semplice di un tempo. Da visitare anche la località Rubone con una torre quattrocentesca, che testimonia la presenza di una piccola comunità autonoma dell’epoca.

A Binasco una delle maggiori attrazioni è il Castello Visconteo. Costruito al confine tra la città di Milano e il territorio di Pavia nel tredicesimo secolo, si è mantenuto molto bene nel tempo.

Da vedere anche la Chiesa di San Giovanni Battista e Stefano protomartire, gli edifici a ridosso del fiume Ticinello e varie corti presenti sul territorio.

Inoltre è possibile visitare il MUMAC, il Museo della macchina del caffè, voluto dal gruppo Cimbali per festeggiare i 100 anni delle sue attività.

Dunque, sono questi i 3 borghi medievali e romantici da visitare assolutamente in una delle prossime giornate di primavera o a ridosso della Pasqua. Resteremo molto sorpresi e piacevolmente compiaciuti per la storia e la cultura che questi piccoli centri ci racconteranno.