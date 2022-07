Oltre alle Maldive del Salento ci sono 7 spiagge tra le più belle della Puglia da vivere assolutamente quest’estate 2022

Con il caldo torrido di questi giorni non c’è posto migliore di quello offerto da una bella località di mare. Al crescere delle temperature aumenta infatti la voglia e la ricerca di refrigerio, magari da abbinare alle vacanze.

Le vacanze in Salento sono sempre in cima ai desideri dei turisti

Da anni il Salento rientra tra le mete più ambite e gettonate dei turisti, nazionali e non. Le sue coste fungono da calamita per milioni di visitatori, di qualunque estrazione culturale e sociale. Si tratta di un’area che racchiude parte delle province di Brindisi e Taranto e l’intera provincia di Lecce.

L’intera costa è un ricamo di sabbia, rocce, speroni, mare cristallino, fondali bassi e puliti. Basta spostarsi di pochissimi km per assistere a un cambio di location, fermo restando la tipicità, unicità e bellezza del mare del luogo.

Presentiamo una breve rassegna dei luoghi più in ed esclusivi, magari da vivere nelle prossime settimane di mare. Scopriremo che oltre alle Maldive del Salento ci sono 7 spiagge tra le più belle della Puglia che andrebbero parimenti vissute.

Ecco le località da vivere quest’estate 2022 risalendo l’Adriatico

Risalendo l’Adriatico, una prima tappa da vivere rimanda all’insenatura naturale di Cala dell’Acquaviva, nella Marina di Marittima. La caletta è piccola ma molto suggestiva, incastonata tra la scogliera ricoperta da vegetazione. L’acqua è di un celeste intenso che richiama tutte le sfumature della volta celeste.

A seguire un’altra tappa è quella di Porto Badisco e precisamente l’insenatura dell’Approdo di Enea. Qui la sabbia scarseggia, ma il mare verde smeraldo è di una bellezza indicibile e incastonato tra due pareti di aspre rocce.

Nella marina di Melendugno, infine, ecco la mitica Grotta della Poesia, una piscina naturale circondata dalla roccia viva. In pratica si passa da un’altezza di alcuni metri al mare, dove la profondità del fondale arriva fino a un massimo di 5 metri.

Oltre alle Maldive del Salento ci sono 7 spiagge tra le più belle della Puglia da vivere assolutamente quest’estate 2022

Anche spostandoci sullo Ionio le potenziali destinazioni semplicemente si sprecano. Si fa fatica a dire quali siano le spiagge più belle del Salento, oltre che un grande torto a quelle non citate.

Tuttavia, muovendoci dallo Ionio settentrionale citiamo anzitutto Punta Prosciutto, qualche km a nord di Porto Cesareo. Il mare è uno spettacolo e in piena stagione è letteralmente invaso da turisti. Meglio andarci nei giorni infrasettimanali o in mezza-bassa stagione.

A Torre Lapillo, invece, rubano la scena il basso fondale marino e la distesa di 4-5 km di sabbia bianca finissima. Prima di Gallipoli una tappa obbligata rimanda a Porto Selvaggio, un mare incontaminato e incorniciato dai pini di Aleppo. La suggestiva baia che del posto si fonde a meraviglia con gli speroni e le grotte della zona circostante.

A sud di Gallipoli, tra le mete da non mancare citiamo Punta della Suina, un vero e proprio angolo tropicale trapiantato in Salento. Mare, colori e atmosfera ricordano quelli dei Tropici. Non a caso questo tratto di mare è stato battezzato come i “Caraibi dello Ionio”. Poi abbiamo le c.d. Maldive del Salento, vale a dire un tratto di mare di 6-7 km compreso tra Torre Vado e Torre Pali. La località più rinomata è quella di Pescoluse (Comune di Salve) e offre al turista uno dei tratti costieri più belli e suggestivi di tutta la Puglia.

