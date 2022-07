Ci sono mille modi di fare vacanza. Si passa da quelle di massa a quelle esclusive, da quelle organizzate a quelle in autonomia, dalle formule economiche a quelle luxury. Parimenti ci sono anche mille destinazioni, dal mare alla montagna, dall’Italia all’estero, dai posti incantevoli a quelli più patinati.

Per chi punta al top senza necessariamente spostarsi all’estero, il Belpaese pullula di tante destinazioni. Ad esempio queste 5 isole da sogno nel cuore dell’Adriatico ospitano un’abbazia-fortezza molto suggestiva. Stiamo parlando delle Isole Tremiti, di fronte al Gargano e ai borghi di Vieste e Peschici, due autentici gioielli.

L’incantevole arcipelago delle Isole Tremiti con le sue 5 isole da sogno

Per il turista in cerca di pace, esclusività dei luoghi, paesaggi incontaminati e fondali marini ricchi di vita per perdersi nel tempo, la location è perfetta. Le Tremiti dosano bene concetti quali modernità e lentezza, servizi e contatto con la natura, ospitalità e riservatezza.

Formano l’unico arcipelago italiano del mar Adriatico e sorgono a 12 miglia marine dalla costa settentrionale del Gargano. È composto da 5 isole, ossia San Domino, la più estesa e più popolata dell’arcipelago, San Nicola, Capraia (disabitata), Pianosa e Cretaccio. Dal 1989 formano un Parco Marino fatto di fondali limpidi e ricchi di vita, vegetazione rigogliosa (specie San Domino con la sua foresta di Pini d’Aleppo), clima gradevole tutto l’anno.

L’aria è buona e pulita, mentre il mare alterna calette e grotte, spiagge sabbiose a falesie a strapiombo sul mare. Per apprezzarlo appieno è suggerito un tour in barca per godere estasiati anche delle grotte marine.

Queste 5 isole da sogno nel cuore dell’Adriatico ospitano un’abbazia detta la Montecassino in mezzo al mare ricca di chiostri e mosaici

L’Isola di San Domino è la più estesa dell’arcipelago e mixa alla perfezione la bellezza del mare alla natura selvaggia della terraferma. Lungo la costa si apprezzano le baie e i suoi speroni di roccia, intervallati da suggestive grotte marine. Da visitare in barca sono la grotta del Bue Marino, quella delle Viole e la grotta delle Rondinelle. Sempre in barca consigliamo di visitare la Punta di Ponente per apprezzare i resti di un’antica nave romana del I° secolo a.C. Un altro relitto è sito in profondità di Cala degli Inglesi, dove giace da un secolo e mezzo un piroscafo garibaldino.

L’altro gioiello delle Tremiti è sicuramente l’Isola di San Nicola, bellissima da visitare anche per il suo centro storico. Ad esempio si potrebbe partire dall’Abbazia di Santa Maria a Mare per poi errare per i vicoli del centro storico. L’abbazia è detta anche la Montecassino in mezzo al mare, grazie alle sue mura imponenti e il bel pavimento a mosaico. Inoltre parte dai suoi eleganti chiostri il sentiero che avvolge e accarezza l’isola e conduce alle tombe greche.

Le altre tre perle dell’Adriatico

L’arcipelago comprende poi l’isolotto disabitato di Cretaccio, posto a metà strada nel mare tra le due isole maggiori.

L’Isola di Capraia è la meta ideale per fare le immersioni più suggestive dell’intero Mediterraneo. Fondali floridi e vivissimi, sono l’ambita destinazione (specie Cala dei Turchi e Punta Secca) dei sub. La terra emersa è invece spoglia di edifici mentre è la residenza abituale dei gabbiani, ricoperta com’è di fiori ed erba naturale.

Infine l’ultimo isolotto è quello di Pianosa, posto a circa 20 km dall’Isola di Capraia. Si tratta tuttavia di una riserva integrale del Parco Marino.

